Predoiu, despre accidentul de la 2 mai: Nu am date că a fost corupție. „Neglijență în serviciu. Abuz, pe alocuri”

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a afirmat că, în cazul accidentului de la 2 Mai, se poate vorbi de neglijenţă, dar nu şi despre corupţie şi a precizat că s-a vorbit că s-ar fi dat telefoane şi s-ar fi făcut intervenţii, dar a adăugat că nu are nicio informaţie în acest sens, informează news.ro.

Cătălin Predoiu a fost întrebat, duminică, la Prima News, dacă a înţeles ce s-a petrecut în seara accidentului de la 2 Mai, soldat cu doi morţi, de ce poliţiştii l-au lăsat să plece pe şoferul care era drogat.

„Neglijenţă în serviciu. Abuz, pe alocuri”, a afirmat Predoiu.

Întrebat dacă a fost vorba şi de corupţie, ministrul Afacerilor Interne a răspuns:

„Nu, nu am date că a fost corupţie, neglijenţă clar. S-a vorbit de telefoane, de intervenţie, dar nu am nici un capăt de informaţie oficială în acest sens şi nici neoficială. Am fost în Constanţa. Dar cred clar că a fost cel puţin cu o zi înainte de accident, acolo mi se pare flagrant, a fost chiar de şeful Poliţiei Rutiere. Acolo pur şi simplu a fost o delăsare”.