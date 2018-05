Profesorul filmat în timp ce săruta o elevă spune că, de fapt, o „susținea moral”

Profesorul de limba engleză de la Liceul Tehnologic Forestier din municipiul Sighetu Marmaţiei, care a fost filmat în timp ce ar fi sărutat o elevă din clasa a IX-a, în vârstă de 15 ani, într-o sală de clasă, şi-a dat demisia din învăţământ, a declarat, joi, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Maramureş, Adriana Meşter, potrivit Agerpres.



VIDEO. Profesor de engleză din Maramureș, filmat în timp ce sărută o elevă în fața clasei

"Am discutat cu conducerea unităţii de învăţământ despre acest incident filmat într-o sală de clasă chiar de către elevi (...) Conducerea şcolii s-a autosesizat cu privire la acest incident regretabil, a avut o discuţie cu profesorul de engleză, care şi-a recunoscut fapta şi gravitatea acestei fapte, iar ca urmare şi-a dat demisia. Acesta şi-a dat demisia din învăţâmânt, el fiind titular pe catedra de limba şi literatura engleză a unui liceu tehnologic din Sighetu Marmaţiei. Un asemenea comportament deviant nu are ce să caute în niciun context, inclusiv unul educaţional", a spus Adriana Meşter.



Conducerea liceului a luat legătura cu părinţii elevii atât telefonic cât şi printr-o înştiinţare scrisă despre situaţie, eleva urmând să beneficieze de consiliere din partea unui cadru didactic.



Potrivit reprezentanţilor IŞJ Maramureş, profesorul Bogdan Paşca are o vechime în activitate de zece ani, iar în urma verificărilor a îndeplinit baremul testelor psihologice anuale şi putea să profeseze. Profesorul a precizat conducerii liceului că eleva pe care ar fi sărutat-o se afla într-un impas moral şi încerca să o susţină, conform IŞJ. De asemenea, dascălul dă vina pe colegii fetei, care au filmat momentul, și crede că aceștia au fost rău intenționați și au scos din context totul.



Imaginile cu profesorul care ar fi sărutat o elevă au apărut în mediul on-line.

“Nu putem accepta un asemenea comportament, motiv pentru care dascălul şi-a dat demisia. Nu s-a pus problema unei corigenţe, întrucât eleva este foarte bună la învăţătură. Are note de peste 8 la toate materiile. Ca urmare a acestui caz, tânăra va beneficia de consiliere psihologică. Suntem foarte vehemenţi în astfel de situaţii şi nu tolerăm comportamente deviante în mediul educaţional. Nu înţelegem ce s-a întâmplat. Eu exclud o relaţie între profesor şi elevă. Cert este că, indiferent de situaţie, un astfel de comportament este incalificabil”, a precizat, pentru AxaNews.ro, Mariana Şteţca, directorul Liceului Tehnologic Forestier Sighetu Marmaţiei.