Semnal că proiectul "Ierusalim", promovat de Dragnea, e îngropat: "Am fost asigurați că nu se schimbă nimic, am decis să continuăm parteneriatul"

Autorităţile palestiniene au primit asigurări de la cel mai înalt nivel din partea statului român că, în cele din urmă, Bucureştiul nu-şi va muta ambasada din Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim, transmite RFI. Reamintim că acest subiect, lansat de liderul PSD, Liviu Dragnea, a declanşat un scandal major între Preşedinţie şi Guvern, o astfel de iniţiativă fiind sprijinită nefiind sprijinită de partenerii europeni ai României.

"Am discutat cu ministrul de externe Meleșcanu și cu Bogdan Aurescu, din partea președintelui și amândoi ne-au dat asigurări că România își respectă în continuare angajamentele față de legea internațională și față de soluția celor două state. Partea română ne-a asigurat de asemenea că dosarul Ierusalim este unul negociabil. Am convenit să lucrăm împreună și să îmbunătățin relațiile bilaterale", a declarat ambasadorul palestinian la Bucureşti, pentru RFI.

"Din moment ce am fost asigurați că nu se schimbă nimic, am decis să continuăm parteneriatul", a mai adăugat oficialul, subliniind încă o dată: "am primit asigurări ferme de la domnul Meleșcanu și de la Bogdan Aurescu și pentru noi asta contează cu adevărat".

Continuarea AICI

Etichete:

,

,

,

,

,

,

,