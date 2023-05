Rădăcinile regelui Charles al III-lea în România: Povestea stră-stră-străbunicii suveranului

De-a lungul anilor, regele Charles a arătat o afecțiune aparte față de țara noastră. Încă din 1998, a vizitat România aproape în fiecare an, de la București până în Maramureș, de la mănăstirile Bucovinei, până la Delta Dunării. Mulți s-au întrebat de ce are sentimente speciale pentru aceste meleaguri, în special pentru zona Transilvaniei. Majoritatea a auzit de legăturile cu Regina Maria și cu regele Mihai, dar mergând și mai în urmă, Regele Charles și-a găsit în județul Mureș o stră-stră-străbunică.

Andreea Brașovean, jurnalist Digi24: Astăzi ni se deschid ușile castelului Redely din Sângiorgiu de Pădure. Este un loc plin de istorie care a fost martor al unei povești frumoase de iubire, dar care, din păcate, s-a încheiat tragic. Și tot de aici pornesc rădăcini care se întind până la familia regală a Marii Britanii pentru că în acest loc s-a născut Claudia Redely, stră-stră-străbunica regelui Charles al treilea. Este motivul pentru care pe vremea când era prinț, în 2008, a vizitat Sângiorgiu de Pădure, iar recent le-a transmis locuitorilor de aici un mesaj.

Mesajul regelui Charles: “Doamnelor și domnilor, Transmit felicitările mele sincere pentru Sângeorgiu de Pădure, pentru înțiativa splendidă de a deschide expoziția din castelul Rhedey și pentru cei care au contribuit la asta. Relațiile mele personale cu România sunt foarte importante pentru mine și, de-a lungul anilor, am ajuns să iubesc această minunată țară pentru moștenirea culturală și naturală, respectiv pentru tradițiile și culturile diverse. Nutresc, în mod special, legăturile mele familiale cu România, prin Regina Maria (a României), desigur, dar și prin contesa Claudia Rhedey, stră-stră-străbunica mea. Acum mai bine de 20 de ani am aflat despre contesa Rhedey că fiind bunica străbunicii mele, Regina Mary (de Teck), și am fost fascinat să aflu despre viața ei mult prea scurtă. Așa cum veți află vizitând această expoziție, povestea contesei Rhedey a fost una de mare romantism, pasiune și tragedie. Din păcate, a murit mult prea devreme”.

O poveste de dragoste care a dus, din generație în generație, până la nașterea actualului Rege al Marii Britanii. Charles al III-lea are rădăcini tocmai la Sângiorgiu de Pădure, în județul Mureș. În urmă cu 15 ani a venit să viziteze locul în care s-a născut stră-stră-străbunica sa, Claudia Rhedey.

Gașpar Peter, ghid Castelul Rhedey: Ea se naște la 18 septembrie 1812, în acest castel – acest castel fiind doar reședința de vară a familiei, ei locuind în permanență în Cluj. Claudia a fost o fetiță foarte frumoasă, a devenit o femeie foarte frumoasă, a primit o educație aleasă, iar la vârsta de 17 ani, în timp ce se afla la Cluj, s-a îmbolnăvit foarte tare.

A plecat să se trateze la Viena, unde se aflau cei mai buni specialiști din Europa, la acea vreme. Acolo, în timpul unei plimbări călare, l-a întâlnit pe Alexander von Wurttemberg, unul dintre prinții regatului Württemberg din Germania. Cei doi s-au îndrăgostit la prima vedere și au vrut să se căsătorească, dar familiile s-au opus, din cauza diferențelor de rang. Abia după trei ani, părinții au cedat insistențelor și li s-a permis să devină soț și soție. Totul a fost povestit de Claudia Rhedey în jurnalele sale intime, care se găsesc la castel.

Gașpar Peter, ghid Castelul Rhedey: Din căsătoria lor se nasc 3 copii – 2 fete, prima fată s-a numit ca și mama, Claudia, a două fată Amalia și copilul mijlociu, Franz Alexander, el o ia de nevasta pe Mary Adelaide prințesă de Cambridge, iar fiica lor cea mare, Mary Victoria of Teck, care a devenit soția regelui George al V-lea, a devenit regina consoartă a Angliei și astfel există o legătură directă între Sangeorgiu de Pădure și familia regală a Marii Britanii. Mary von Teck și George al V-lea au avut mai mulți copii. Edward al VIII-lea abdica din cauza căsătoriei, iar fratele mai mic, Albert, devine rege sub numele de George al VI–lea. El este regele bâlbâit, s-a făcut un film foarte frumos despre el – „Discursul Regelui” – el este tatăl Reginei Elisabeta a II-a. Soția a fost Elisabeta Bowes-Lyon care a trăit 100 de ani, iar fiica cea mare a fost Elisabeta a II-a, fosta regina a Marii Britanii, al cărei soț a fost prințul Philip și acum ajungem la actualul Rege al Marii Britanii, Charles al III-lea.

Mii de oameni trec anual pragul muzeului dedicat Claudiei Rhedey, iar foarte mulți curioși vin din străinătate.

Andrea Nagy, ghid Castelul Rhedey: Timp de 8 ani am trăit și am lucrat în Marea Britanie exact în Widsor, vizavi de castel, și am putut admira paradele regale la întâlnirile protocolare ale șefilor de stat cu regina Elisabeta. Și acum sunt aici în castel, în castelul stră-străbunicii Elisabetei și al stă-stră-străbunicii regelui Charles. De fapt, atunci am fost spectatoare, acum viață lor trece prin mine.

Vizitatorii sunt uimiți să afle povestea tragicului destin al Claudiei Rhedey. Contesa s-a stins la doar 29 de ani, în urmă unui accident, însărcinată fiind cu cel de-al patrulea copil. Trupul acesteia este înmormântat în biserica reformată din Sângiorgiu de Pădure, locul în care Regele Charles a păstrat un moment de reculegere și a depus un buchet de flori, atunci când a ajuns aici.

Mesajul regelui Charles: „Acum 11 ani, am avut norocul să vizitez orașul dumneavoastră și am avut ocazia să o omagiez pe contesa Rhedey la mormântul din biserica reformată frumoasă, de stil gotic, din secolul al XIV-lea. A fost, totodată, și o ocazie să aflu despre afecțiunea și respectul pe care străbunica mea Regina Mary (de Teck) le-a avut pentru bunica ei. Am fost foarte emoționat să văd placă memorială pe care Regina Mary (de Teck) a ridicat-o în memoria contesei Rhedey și de a află despre sprijinul ei pentru restaurarea bisericii și a castelului.”

A fost, de altfel, cea mai importantă vizită din istoria recentă a localitățîi, iar oamenii își amintesc de ziua în care l-au văzut pe cel care a devenit între timp Regele Marii Britanii.

Gașpar Hajnal: Un om foarte apropiat, un om simplu, comunicativ. Nouă ni s-a părut total diferit față de imaginea pe care am avut-o. El a fost foarte încântat de faptul că încă e foarte vie memoria Claudiei Rhedey. Ni s-a spus că va fi o vizită scurtă de 10 minute, însă vizita a durat aproape 2 ore. A vorbit cu oamenii, s-a interesat foarte mult de obiceiurile noastre, a fost o vizită plăcută.

Laszlo Hegyi, profesor de istorie: Acele câteva momente au fost pentru mine ceva extraordinar. Știam că am dat mâna cu un om care va deveni rege și am avut emoții, dar după câteva minute parcă era un vecin, așa de simplu mi s-a părut prințul. Încerca să vorbească, bine, lumea nu știa engleză sau prea puțini știau engleză și totuși a reușit să converseze prin simplul gest, simplul semn că e interesat de noi, de localitatea noastră, de rădăcinile lui.

Gașpar Peter, ghid Castelul Rhedey: A primit cadou o rădăcină. Nu și-a dat seama prima dată ce înseamnă, după care și-a dat seama că rădăcina înseamnă că se trage de aici și a fost impresionat de acest cadou.

Laszlo Hegyi, profesor de istorie: Prințul Charles este primul membru din familie care vine la Sângiorgiu să facă dovadă că într-adevăr recunoaște că are rădăcini și în Sângiorgiu de Pădure. Și după ce a plecat am citit într-un ziar că a și calculat undeva că 17% din sânge aparține Sângeorgiului de Pădure.

Vizita Regelui Charles în Sangiorgiu de Pădure a pus mica localitate din județul Mureș pe harta turistică internațională. Castelul, folosit mulți ani pe post de școală, a fost într-un final restaurat și redat circuitului turistic în 2019. Oricine dorește să îi cunoască povestea, îi poate trece pragul.

Mesajul regelui Charles: „Sunt foarte încântat de faptul că, astăzi, Castelul Rhedey a revenit la viață cu acest muzeu palpitant și, acum, prin această expoziție dedicată familiei strămoșilor mei. Pot doar speră că această să-i îmbogățească și să îi inspire, într-un fel sau altul, pe vizitatori. Sper să vă bucurați de această expoziție și sunt foarte recunoscător de interesul dumneavoastră acordat familiei Rhedey și pentru sprijiirea acestui muzeu.”