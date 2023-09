O rețea de delapidare de fonduri destinate refugiaților ucraineni din Republica Moldova a ajuns să aibă ramificații până în România. Capul rețelei este Boris Gîlcă, un apropiat al primarului pro-rus din Chișinău, pus sub acuzare încă din luna mai de procurorii anticorupție de peste Prut. Pentru că are proprietăți și în România, Boris Gălcă este acum și sub lupa procurorilor DNA, care au descins la vila lui din Predeal. Toate informațiile adunate în România vor fi trimise la Chișinău, ancheta fiind instrumentată de Centrul Național Anticorupție din Republica Moldova.

Boris Gîlcă, un apropiat al primarului din Chișinău, Ion Ceban, s-a aflat la cârma Direcției Sănătate, din cadrul Primăriei Chișinău, încă din iunie 2021. A asigurat interimatul, iar din ianuarie 2022 avea să devină șeful acestei instituții. Este și funcția care l-a pus sub lupa procurorilor anticorupție de peste Prut, care în luna mai a acestui an au descins într-un centru pentru refugiați, din cauza unor suspiciuni de delapidare.

Produse de igienă, alimente și electrocasnice- toate bunuri destinate refugiaților ucraineni, care nu au ajuns niciodată în posesia lor. Mai exact, din fondurile primite, Boris Gîlcă, ajutat de o altă angajată din cadrul Direcției, le-ar fi trecut în propria visterie. Bunuri cumpărate atât cu fonduri externe, obținute de autoritățile din Chișinău pentru refugiații ucraineni, cât și din banii municipalității. Atât Boris Gîlcă, cât și funcționara alături de care ar fi acționat, au fost reținuți atunci de procurorii anticorupție.

În urma anchetei penale, Boris Gilcă pleacă din funcție, deși era un apropiat al primarului, care nu s-a sfiit să-i ia apărarea în spațiul public. Spunea pe atunci edilul că nu este clar unde au fost făcute fotografiile pe care procurorii anticorupție le-au făcut publice. Ion Ceban, aflat la cârma primăriei din Chișinău din 2019, este un personaj controversat, cu un discurs pro-rus, care de-a lungul mandatului și-a pus apropiații în funcții cheie, scrie presa din Republica Moldova.

Ramificațiile acestei rețele de delapidare au ajuns până în România. Procurorii anticorupție de peste Prut au cerut ajutorul colegilor din România. Procurorii DNA au descins la casa din Predeal al lui Boris Gîlcă, de unde au ridicat mai multe documente.

