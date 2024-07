Sportivul Paul Georgescu a traversat înot, sâmbătă, strâmtoarea Tsugaru, Japonia, ultima cursă din proiectul Oceans Seven, unul dintre cele mai dificile proiecte din lume la înotul în ape deschise, a obţinut cel mai bun timp al anului în această cursă şi îşi doreşte să pregătească sportivi care să se califice la următoarele Jocuri Olimpice.

După ce a înotat 7 ore şi 31 de minute, Georgescu a devenit al 31-lea înotător din lume care a încheiat cel mai dificil proiect de pe glob în înotul în ape deschise.

Canalul Tsugaru are o lăţime de 19,5 kilometri şi leagă Marea Japoniei de oceanul Pacific.

Paul Georgescu, desemnat în anul 2021 "Man of the Year" de World Open Water Swimming Association (WOWSA), s-a antrenat inclusiv în Turcia pentru cursa din Japonia şi a înotat sâmbătă cu casca primită cadou de la campionul mondial David Popovici, care i-a fost coleg de bazin, în timpul antrenamentelor din România.



"Dacă tot înotam cam în aceeaşi perioadă, eu, în Tsugaru şi el, la Olimpiadă, nu puteam să fiu acolo să-l susţin, am ales să-i trimit un mesaj astfel. (...) Pentru mine, cursa a fost un consum emoţional mare. Singura zi bună era sâmbătă, dar când am ajuns la barcă, pilotul ne-a spus că s-ar putea să nu înot din cauza puterii vântului, care a crescut faţă de predicţia meteo. Rămânea la alegerea noastră dacă înotam sau nu şi am hotărât împreună cu echipa să mergem mai departe. Condiţiile nu au fost bune, dar am reuşit să stabilesc cea mai rapidă traversare a anului 2024, pentru canalul Tsugaru", a declarat pentru AGERPRES Paul Georgescu, care este şi preşedinte al Ice Swimming and Open Water Association (ISOWA).

"De acum încolo, voi participa numai la concursuri de înot în ape deschise. Următoarele proiecte sunt organizarea Cupei României la Beach Waterpolo, în perioada 4-6 septembrie în portul Mangalia, judeţul Constanţa, precum şi a primului concurs de înot în ape deschise AtlantisMan, primul concurs de acest tip de pe riviera românească a Mării Negre care va cuprinde şi o probă de 10 kilometri", a mai spus Paul Georgescu.



El menţionat că şi-a propus, de asemenea, să se ocupe de antrenarea unui înotător în ape deschise din România cu scopul de a-l califica la următoarele Jocuri Olimpice din Los Angeles.



La JO din acest an, România nu are niciun sportiv calificat la proba de înot în ape deschise, Marathon Swimming, o cursă de 10 kilometri.



Oceans Seven este un proiect al WOWSA iniţiat în anul 2008 şi constă în traversarea a şapte canale sau strâmtori din diverse zone ale lumii, înotul în aceste arii fiind considerat periculos din cauza curenţilor din apele respective.



ISOWA a organizat anul acesta, în România, prima ediţie a unui Campionat european de înot în ape îngheţate, competiţia reunind la start atât sportivi de performanţă, cât şi sportivi amatori.

