Houthi yemeniţi au eliberat echipajul navei Galaxy Leader, printre care se află şi un român, după mai mult de un an de la sechestrarea vasului în largul coastelor Yemenului, a relatat miercuri canalul Al Masirah TV, deţinut de houthi, potrivit Reuters.



Echipajul a fost predat sultanatului Oman „în coordonare” cu gruparea militantă palestiniană Hamas după ce un acord de încetare a focului în Gaza a fost negociat cu Israel, a menţionat Al Masirah TV.



Echipajul era format din 25 de cetăţeni din Bulgaria, Ucraina, Filipine, Mexic şi România, a indicat armatorul navei, Galaxy Maritime.



Nava fusese închiriată de Nippon Yusen din Japonia.



Galaxy Leader, care naviga sub pavilionul Insulelor Bahamas, a fost dusă în portul Hodeidah, în zona controlată de houthi în nordul Yemenului, după ce fusese acostată de membri ai grupării în ziua de 19 noiembrie 2023, după izbucnirea războiului între Israel şi mişcarea palestiniană Hamas în Gaza.



În timpul războiului, houthi au atacat nave în zona Mării Roşii, în ceea ce au spus a fi o demonstraţie de solidaritate cu palestinienii.



Israelul şi Hamas au ajuns săptămâna trecută la un acord de încetare a focului, suspendând un război care a durat 15 luni, a devastat Fâşia Gaza şi a inflamat Orientul Mijlociu.



Marți, ministrul afacerilor externe a anunțat și că marinarul român răpit de rebelii Houthi urmează să fie eliberat, după un an de captivitate.

În momentul în care nava a fost capturată, Ministerul Afacerilor Externe de la București transmitea: „La data de 19 noiembrie a.c., nava Galaxy Leader, sub pavilion Bahamas, care naviga în Marea Roşie, a fost capturată de către miliţiile Houthi şi dusă lângă coasta statului Yemen, iar din informaţiile de primă sesizare, printre membrii echipajului s-ar afla şi un cetăţean român. Din dispoziţia ministrului afacerilor externe a fost activată Celula de Criză Interinstituţională, fiind demarate procedurile standard pentru astfel de cazuri care implică cetăţeni români”

Editor : A.R.