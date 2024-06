„Am plecat acasă a doua zi, fără probleme!” Experiența unui pacient operat de urgență

Durerile severe de spate care apar în urma unor activități ce suprasolicită coloana, paresteziile și senzația de amorțeală sau de furnicături în picioare pot fi provocate de o hernie de disc. De multe ori, pacienții amână consultația medicală, sperând că disconfortul va trece de la sine, dar acest lucru nu se întâmplă. Hernia evoluează și pot să apară complicații.

În această situație s-a aflat și George, care s-a confruntat zile la rând cu dureri lombare severe. În cele din urmă, s-a programat la o consultație la Dr. Ovidiu Grămescu, medic primar neurochirurgie, șeful Secției de Neurochirurgie de la Spitalul Clinic SANADOR. În urma consultației de specialitate, urmată de investigații imagistice performante, pacientul a fost diagnosticat cu hernie de disc lombară și cu stenoză de canal lombar.

„După zile de suferință, am ajuns la Spitalul Clinic SANADOR, unde am întâlnit un adevărat OM, care slujește cu deosebit profesionalism neurochirurgia. Am fost operat de urgență, cum mi-a fost indicat la consultația efectuată anterior în clinică, de domnul doctor Ovidiu Grămescu și de minunata sa echipă. Diagnosticul: hernie de disc lombară L5–S1, ruptă pe fondul unei stenoze de canal vertebral lombar L4–L5 și L5–S1. Intervenția chirurgicală a fost un adevărat succes (situație obișnuită pentru domnul doctor!), întrucât am putut pleca a doua zi, fără cele mai mici probleme. Mulțumesc din suflet domnului doctor Ovidiu Grămescu, echipei sale de intervenție și, nu în ultimul rând, Spitalului Clinic SANADOR pentru dotările de excepție!” declară George, impresionat de profesionalismul echipei medicale.

Deși diagnosticul acestui pacient era unul sever și a fost necesară o intervenție chirurgicală de urgență, operația a decurs foarte bine, iar George s-a recuperat repede, fără complicații. În lipsa tratamentului potrivit, hernia de disc lombară poate duce la complicații grave, cum este sindromul de coadă de cal – când o parte a discului intervertebral pătrunde în canalul spinal și comprimă rădăcinile nervoase, putând duce la paralizia picioarelor și la incontinență urinară și fecală.

Pentru a preveni aceste situații, este recomandat un consult medical imediat ce apar semne și simptome care pot indica o hernie de disc. Pentru diagnostic rapid și precis și tratament eficace, pacienții trebuie să aleagă un centru medical specializat, care dispune de tehnologii de ultimă generație și de o echipă medicală experimentată.

La Spitalul Clinic SANADOR, tratamentul chirurgical pentru hernia de disc este realizat într-un bloc operator foarte performant, dotat cu echipamente de ultimă generație, cum sunt microscoapele intraoperatorii Zeiss Kinevo 900, prevăzute cu tehnologie robotică. Pacienții beneficiază de cele mai bune îngrijiri medicale în Secția de Anestezie și Terapie Intensivă cu acreditare de categoria I – nivelul maxim de competență. Pentru o evoluție postoperatorie optimă, la SANADOR pacienții au acces la un program personalizat de recuperare medicală, la recomandarea unui specialist.