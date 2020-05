Anchetă la Timișoara, după gestul controversat al cercetătorului care și-a administrat un vaccin neomologat. „Legea îmi permite”

Anchetă internă la Spitalul Județean Timisoara după ce șeful institului Oncogen, profesorul doctor Virgil Păunescu a anunțat că și-a administrat vaccin anticoronavirus neomologat.

Raul Pătrașcu, managerul Spitalului Județean Timișoara: Domnul profesor doctor Virgil Păunescu a declarat azi pe un cont social media că și-a administrat un așa-zis vaccin împotriva coronavirusului în luna aprilie. Din nefericire, spitalul județean, din a cărui structură face parte centrul oncogenic, este un compartiment al spitalului, nu am fost informat, nici oficial, nici neoficial despre acest proiect de cercetare și despre această intenție a domnului profesor.

Sigur, cu toții ne-am dori ca în România să existe uun vaccin, însă ceea ce vreau eu să subliniez este că nu se poate pune problema în acest moment de existența unui asemenea vaccin. Și aș vrea să fac apel la cetățeni să facă diferența între ceea ce comunica domnul profesor și ceea ce înseamnă cu adevărat un vaccin.

Noi credem în capacitatea intelectuală a dânsului, însă vom demara o anchetă internă pentru a verifica în ce condiții s-a făcut această cercetare, dacă s-a injectat sau nu domnul profesor, pentru că acum avem doar declarația dânsului.

Când este vorba de administrarea de substanțe pe om trebuie notificată conducerea spitalului, iar consiliul de etică al unității trebuie să își dea acordul.

Cercetarea nu era o surpriză pentru mine, dar nu mă așteptam ca domnul profesor să facă un asemenea gest. Ne facem griji pentru starea dânsului de sănătate, pentru că a avea niște proteine sintetizate artificial după secvența genetică a acesui virus, nu este un lucru cu care te poți juca. Puteau exista repercusiuni serioase pentru sănătatea dânsului.

Am avut o discuție cu domnul profesor și mi-a spus că și-a administrat două doze și că a avut o reacție similară ca a unei reacții gripale, însă nu este nimic documentat. Noi asta trebuie să verificăm.

Dacă vaccinul nu a fost documentat, din punct de vedere științific nu are nicio valoare.

Vom proceda la acțiuni în consecință, fie că sunt sancțiuni administrative, dacă se impun, fie nu.

Nu știu dacă are o relevanță dacă eu cred că a făcut asta, sau nu. Important este adevărul obiectiv, atât pentru mine, cât și pentru dumneavoastră, și mai ales pentru cetățeni. Important este nu dacă eu îl cred, sau dumneavoastră îl credeți, ci ce s-a întâmplat cu adevărat.

Un studiu până la capăt, pentru a putea produce un vaccin, pe lângă faptul că durează câteva luni de zile, el nu poate fi finalizat în condițiile actuale la compartimentul oncogen de la Timișoara. Asta nu înseamnă că ideile domnului profesor nu sunt foarte bune, ci doar că ele nu pot avea un final. Și de aceea noi trebuie să facem o anchetă să vedem ce pași au fost parcurși.

Virgil Păunescu, profesor doctor: Mi-am administrat vaccinul pe care l-am anunțat că l-am pus la punct încă din luna februarie. Între timp am primit substanțele, proteinele care compun acest vaccin și pentru că vrem să colaborăm și vom colabora cu Institutul Cantacuzino ne-am gândit să îl facem cât mai simplu posibil. Se administrarează sub formă de aerosol sau de picături. Eu mi-am administrat picături intranazale într-o soluție de vitamina A.

Am făcut acest pentru că ne-am împotmolit pe de o parte cu cercetările din lipsă de fonduri, pe de altă parte pentru că eu oricum sunt investigatorul principal în acest subiect și sunt cel mai, să zic așa, nu îndreptățit, dar cel mai potrivit să observ ceea ce se întâmplă dacă te vaccinezi – care sunt reacțiile postavaccinale, care sunt efectele secundare în mod deosebit, pentru că această fază a testării, în general este legată de siguranța vaccinului.

Am ajuns destul de repede la această fază de testare, dar consider că eu cele mai multe cunoștințe despre ceea ce am făcut, ca să pot să-mi asum această încercare. De altfel, am mai fi făcut niște teste pe animale, mai mult sau mai puțin concludente, după care tot la subiecți umani ajungi.

Eu nu am nicio speranță că experimentele pe animale că îmi vor spune ceva ce nu știu.

Eu nu sper să salvăm noi lumea și nu îmi fac iluzii că noi vom face vaccinul care va salva planeta de COVID. Problema noastră este una de a rămâne în competiție cât mai aproape de eșalonul fruntaș. Și de a reuși la sfârșit să facem un vaccin sigur pe care să îl putem produce în România și care să rămână în portofoliul Institutului Cantacuzino, cu care am semnat un acord de colaborare.

Mi-au scris oameni să încerce și ei. Nu este cazul. Maximul pe care mi-l permite legea este să mi-l administrez eu mie. În niciun caz altcuiva până când nu trecem de experimentele pe care Cantacuzino urmează să le facă pe animale. Este o instituție independentă de noi și o instituție cu un personal calificat.

Sper ca institutul să rămână în portofoliu cu o tehnologie care este diferită de alți competitori ai noștri.

