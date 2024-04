„Doctorul mi-a zis că nu mai plec decât cu salvarea”. Cum a fost tratată o pacientă cu o afecțiune rară

Unele afecțiuni severe se manifestă inițial prin semne și simptome nespecifice, care fac dificilă stabilirea corectă a diagnosticului. De aceea, este esențial ca pacienții să se prezinte cât mai repede la medic, de îndată ce se confruntă cu un disconfort persistent. La fel de importantă este alegerea centrului medical potrivit, care să le poată asigura proceduri avansate de diagnostic și tratament prompt, eficace.

Mirela, în vârstă de 50 de ani, a început să aibă dureri abdominale difuze, ce au migrat în scurt timp spre piciorul stâng, care a devenit vânăt. Fiind medic, femeia și-a dat seama că a făcut o tromboză venoasă profundă și s-a programat imediat la un medic cardiolog, pentru investigații.

„Am început să simt o durere în interiorul coapsei, dar nu am luat în seamă atunci. Dimineața mă durea și mai tare și, când m-am uitat, mi s-a părut că piciorul era puțin mai vânăt. M-am uitat mai la lumină și, într-adevăr, piciorul stâng avea o culoare schimbată, era mai rozaliu decât cel drept. Fiind medic, mi-am dat seama ce se întâmplă. Am sunat o prietenă cardiolog și i-am spus că am făcut o tromboză la picior și să vin să îmi facă un eco Doppler. Am făcut un duș cu apă fierbinte și când am ieșit din duș tot piciorul era negru. M-am dus cât de repede am putut la control și, când m-a văzut, doctorul mi-a zis că de aici nu mai plec decât cu salvarea,” își amintește Mirela.

În urma unor investigații imagistice avansate, diagnosticul de tromboză a fost confirmat. Tromboza venoasă profundă este o afecțiune gravă, provocată de un cheag de sânge care se formează într-o venă profundă a corpului, de cele mai multe ori la nivelul picioarelor. Boala se manifestă prin crampe, dificultăți la mers și schimbarea culorii tegumentului în zona afectată. Dacă nu este tratată în timp util, tromboza poate duce la complicații severe, precum embolia pulmonară, prin deplasarea cheagului de sânge spre plămâni.

Mirela s-a programat pentru tratament la Dr. Rodica Niculescu, medic primar cardiolog, șefa Departamentului de Cardiologie Intervențională de la Spitalul Clinic SANADOR. Pentru că s-a prezentat din timp la medic, în mai puțin de două săptămâni de la apariția manifestărilor clinice, i s-a recomandat o procedură de cardiologie intervențională – tromboaspirația cu sistemul de trombectomie AngioJet. Aceasta este o procedură minim invazivă, realizată prin cateterism, care permite distrugerea cheagurilor de sânge prin aspirație activă, pentru a restabili circulația normală a sângelui și a scădea riscul de embolie.

În timpul procedurii de tromboaspirație, atunci când a fost injectată substanța de contrast, Dr. Rodica Niculescu a identificat și cauza trombozei venoase de care suferea Mirela: stenoză de venă iliacă, o caracteristică a sindromului May-Thurner. Acest sindrom este o boală rară, care apare atunci când artera iliofemurală dreaptă apasă pe vena iliofemurală stângă. Pentru tratamentul acestei afecțiuni, Dr. Rodica Niculescu a recurs și la o angioplastie periferică, pentru a monta două stenturi venoase, care să asigure dilatarea venei îngustate.

În urma celor două proceduri de cardiologie intervențională, pacienta s-a recuperat complet, fără complicații. În prezent, aceasta urmează un tratament cu anticoagulante și revine periodic la control, la Dr. Rodica Niculescu.

La Spitalul Clinic SANADOR, procedurile de cardiologie intervențională sunt efectuate în deplină siguranță în Laboratorul de Cateterism, singurul din România care deține două angiografe de ultimă generație Philips Azurion 7. Aceste echipamente ultraperformante permit desfășurarea intervențiilor în condiții de asepsie similare unui bloc operator. Pacienții primesc asistență medicală avansată la Secția de Anestezie și Terapie Intensivă, care este acreditată ca secție ATI de categoria I, cu nivel de competență extinsă.