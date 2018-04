INTERVIU. Sorina Pintea: Nu toată lumea trebuie să dea sporul maxim

Ministrul sănătății, Sorina Pintea, spune răspicat că unele categorii de personal din sistem pierd din venituri, cel puțin într-o primă fază, și că acest lucru era asumat și știut de sindicate încă din vara anului trecut. Într-un interviu în exclusivitate pentru Digi24, Sorina Pintea vorbește despre efectele legii salarizării unitare și ce e de făcut.

Reporter: În primul rând vă mulţumesc pentru că aţi acceptat această discuţie într o zi atât de agitată. Am văzut că au fost şi astăzi proteste. Aţi avut această discuţie cu liderii de sindicat . Până la urmă aţi ajuns la o soluţie provizorie. Managerii să acopere aceste pierderi. Care au fost mai exact discuţiile? A participat şi ministrul Muncii.

Sorina Pintea: Da, aşa este. Este vorba de acele categorii de personal care au scăderi faţă de veniturile din februarie 2018. Sunt acele categorii de personal care nu intră în grilă la nivelul anului 2022. Acest lucru se ştia foarte clar. În grila pe 2022 intră doar medicii şi asistentele medicale . O parte din acest personal auxiliar şi chimişti, biologi, pierd venituri faţă de venitul obţinut în luna februarie . Legea 95, legea sănătăţii, permite ca spitalele să acorde din venituri proprii, stimulente în limita a două salarii minime brute pe lună. Asta a fost o soluţie provizorie discutată încă de acum o lună cu sindicatele, pentru că se ştia că pentru acele categorii care nu intră în această grilă există posibilitatea să fie pierderi de venituri. Este o soluţie provizorie. A fost o sugestie din partea MS să se acopere aceste pierderi , dar vom rediscuta puţin acordarea sporurilor pe categorii de spitale. Adică : categoria spital 1, categoria spital 5, diferenţiate. Asta la propunerea sindicatelor, lucru pe care l-am discutat încă de acum o lună , pentru că s-a ajuns la situaţia în care spitalele din subordinea MS, ca ordonator principal de credite, să nu poată acorda decât sporul minim, iar spitalele din subordinea autorităţilor locale să poată să acorde sporul maxim, având în vedere că autoritatea locală nu are în subordine instituţii care au sporuri mari sau mai multe categorii de sporuri.

Reporter: Spuneţi-mi ce s-a întâmplat astăzi, pentru că această soluţie care astăzi a fost agreată de liderii sindicat, dumneavoastră aţi mai propus-o, dar atunci nu au fost de acord.

Sorina Pintea : Am propus-o şi în urmă cu câtva timp. Nu au fost de acord, pentru că nu au realizat că, de fapt, vor exista categorii care vor pierde la venit, deşi legea este din iulie 2017. Aveau posibilitatea să facă toate simulările , dar după cum ştiţi de la început prin această lege s-a spus foarte clar. Dorim să mărim veniturile medicilor şi asistenţilor medicali , pentru a opri exodul acestora. A fost o declaraţie foarte clară şi cred că toată lumea ştia la ce să se aştepte , pentru că repet, legea este din iulie 2017, inclusiv plafonarea sporurilor la 30% pe ordonator principal de credite.

Reporter: Consideraţi că se va realiza acest obiectiv, ca medicii şi asistenţii să nu mai plece din România?

Sorina Pintea: Cred că în mare parte da, pentru că veniturile obţinute după aceste majorări salariale, chiar cu sporuri date la minim în unele zone, aceste majorări sunt absolut substanţiale. Există deja fluturaşii de salariu. Unii dintre ei s-au şi publicat, o să mai şi publicăm pe diverse categorii, medic primar, medic specialist, medic terapie intensivă , medic din urgenţă. Există spitale unde un medic primar ia până la 22 de mii de lei net, fără gărzi, deci creşterile sunt substanţiale . Nu va rezolva în totalitate problema, dar 90% o va rezolva aceste creşteri salariale. Noi mai avem în programul de guvernare, dotarea spitalelor cu aparatură medicală, pentru că medicul trebuie să aibă şi cu ce să lucreze, nu doar să primească un salariu.

Reporter: Cum vă explicaţi protestele din aceste zile? Sunt asistenţi care spun că pierd chiar şi o mie de lei.

Sorina Pintea: Aşa cum mai spus , probleme au apărut la spitale de monospecialitate , spitale care au avut sporuri maxime date până în luna februarie . Regulamentul nou al sporurilor prevede plafonarea acestora pe pneumoftiziologie, de ex, că acolo vorba şi la psihiatrie, între 55 şi 85%. Pentru încadrarea în legea salarizării , adică în procentul de sporuri de 30%, categoric spitalele nu mai pot să acorde sporurile alea la nivel maxim. Şi atunci pot apărea scăderi de venituri, inclusiv la asistenţii medicali, dar nu semnificativ. Din punctul meu de vedere acolo unde există o creştere a salariului de încadrare, categoric şi sporul dacă este mai mic, se aplică la o bază mai mare Dar sunt situaţii punctuale , posibil să exite în spitalele de monospecialiatate care au acordat până în februarie sporuri la nivel maxim.

Reporter: Ce le transmiteţi pentru a înceta aceste proteste, pentru că spun că vor continua şi săptămâna viitoare?

Sorina Pintea: Mie imi este foarte greu să fac nişte evaluări, pentru că din numărul de angajaţi ai unui spital , probabil că sunt o parte care au aceste scăderi salariale. Nu am evidenţa tuturor, pentru că ar însemna să am evidenţa a mii de oameni din ţară, dar eu am sugerat, am recomandat managerilor de spitale să facă aceste echilibrări inclusiv cu echilibrarea sporurilor între medici, asistenţi medicali, personal auxiliar . Până la urmă este un act respectarea legii salarizării, iar nivelul sporurilor, potrivit regulamentului se stabileşte de către comitetul director în negocieri cu sindicatele.

Reporter: Această echilibrare să fie făcută din veniturile proprii ale aspitalelor?

Sorina Pintea: Şi din veniturile proprii sau din echilibrare între procentele de sporuri între diversele categorii profesionale. Dacă nu vrei să aplici legea ad litteram . Mă refer la regulamentul de sporuri , pentru că încadrarea trebuie respectată. Pana la urmă trebuie să ţinem cont şi de faptul că se lucrează în echipă şi atunci toţi membrii echipei trebuie să fie înţelegători faţă de cel cu care lucrează şi care poate nu a beneficiat de majorare sau sigur nu a beneficiat de majorare. Din păcate, nu s-a înţeles foarte clar , deşi, repet, legea este din iulie sau s-a dorit majorarea grilei pana la nivelul 2022 pentru medici şi asistenţi medicali. Ceilalţi o să intre în grilă progresiv până la nivelul 2022 .

Reporter: Consideraţi că vor avea spitalele bani pentru a acoperi aceste pierderi?

Sorina Pintea: Teoretic nu sunt pierderi. Este o aplicare a legii. Pierderea de venituri, da, există , dar rezultă din aplicarea legii până la urmă. Pentru aceste fonduri de stimulente ar trebui să existe bani pentru că diferenţele nu sunt atât de mari. Pierderile de venit sunt în zona de personal auxiliar, care nu era un salariu foarte mare , dar pentru care, normal fiecare ban contează. Am mai spus şi am mai declarat. Este vorba şi de cum se gospodăresc aceşti bani. Pana la urmă, dacă un spital are peste 70% cheltuială de personal are o problemă . Înseamnă că ori nu ar venituri suficiente ori nu şi-a dimensionat bine zona de cheltuială. Există probleme. Fiecare manager trebuie să ştie să-şi administreze foarte bine bugetul.

Reporter: Cum au fost calculaţi banii care au fost daţi spitalelor pentru aceste sporuri, pentru că aţi văzut la Institutul CC Iliescu şi managerul a ieşit la protest alături de angajaţi şi spunea că nu ajung banii pentru aceste sporuri, nici măcar pentru acordarea sporului minim de 55%.

Sorina Pintea: Este vorba de încadrarea în acel procent de 30% la ordonator principal de credite, conform legii salarizării. Pentru CC Iliescu, ordonatorul principal de credite este MS. Aşa cum vă spuneam înainte în subordinea MS sunt cele mai de vârf spitale din ţară şi care au sporuri foarte mari. Ca să se poată încadra fiecare spital în limita aceasta de 30% s au făcut nişte calcule, fiecărui spital revenindu-i un procent , care înmulţit cu fondul de salarii pe luna martie , dădea o sumă care reprezenta cuantumul sporurilor. În limita aceea de 30% sunt cuprinse următoarele sporuri: sporuri de condiţii, stabilit prin regulamentul sporurilor , sporul pentru zile libere nelucrătoare, care este de pana la 100% şi sporul de gărzi pentru medici, care în timpul săptămânii este de pana la 75%, iar weekend pana la 100%. Procentul pe care noi l-am repartizat, repet în urma aplicării legii salarizării, Institutul C Iliescu, posibil să nu acopere încadrarea în regulamentul sporurilor şi acordarea procentelor la maxim pentru zile libere nelucrătoare şi orele de gardă. Asta înseamnă că diferenţa poate fi diferenţa de spor până la nivelul minim pe anumite categorii şi diferenţa de pierdere de venit poate fi asigurată din aceste fonduri de stimulente . Banii pentru majorările diferenţă de încadrare şi diferenţă de spor posibil de acordat conform legii salarizării vin pe act adiţional la contractul cu CNAS . Deci, finanţarea există, ceea ce permite legea. Am spus eu ca ministru al sănătăţii aplic legea salarizării. Este o lege care prevede majorarea salariilor de încadrare şi limitarea nivelului sporurilor din sănătate la 30% la ordonator principal de credite .

Reporter: Stiţi în acest moment câţi angajaţi pierd?

Sorina Pintea: Nu am o cifră exactă , am un procent , mă refer la spitalele din subordinea MS , cam 10% pe total în sistem sanitar am avut o estimare , dar din acest 10%, o parte pierd faţă de veniturile din luna februarie şi o parte pierd faţă de sporul maxim pe care şi l-ar fi putut acorda , ceea ce nu mi se pare corect, pentru că nu toată lumea trebuie să dea sporul maxim. De aceea există nişte limite şi se tot discută de sporul de 85%. U spor intre 55 şi 85% se poate acorda pentru angajaţi din terapie intensivă , a unităţilor de primiri urgenţe, medicină legală, anatomie patologică , pentru chirugie de ex, sporul este de 15% , pentru medicină internă între 12 şi 15%, pentru medicii care lucrează în ambulator 15%. Deci, aceste categorii de spor sunt diferenţiate , pe specialităţi, dar sporurile maxime au fost acordate la spitalele de monospecialitate psihiatrie...

Reporter: Aţi declarat de mai multe ori că aşteptaţi să primească oamenii salariile . În acest moment sunt asistenţi care spun că pierd şi o mie de lei sau chiar mai mult. Credeţi acest lucru?

Sorina Pintea: Eu trebuie să evaluez şi să verific. Există posibilitatea unor pierderi pentru asistenţi la nivelul spitaleleor de monospecialitate. Acele spitale care au acordat spor maxim la toţi angajaţii , indiferent de locul in care au lucrat . Un spital de pneumoftiziologie are un număr de paturi pentri TBC, alt număr de paturi pentru pneumologie, pt chirurgie toracică . Teoretic, ar fi trebuie să primească spor maxim, doar cei care luvrează efectic cu bolnavul TBC. Dar s-au acordat tuturor şi categoric, acum scăzând limita sporului pentru aceste spitale, posibil să existe scăderi de venituri, dar nu substanţiale. Mai ales pentru asistenti medicali care beneficiază de o majorare a salariului de încadrare. În această perioadă am primit foarte multe mesaje. Sunt oameni care au dreptate , sunt oameni care mi-au scris că aşteptările erau mari. Adică să nu câştige o mie de lei la venitul net , să câştige 2 mii de lei. Eu cred că o creştere de venituri, dacă există este foarte binevenită . Am declarat de la început că vor creşte salariile de încadrare, între 40 şi 170%, la personalul medical. Aşa este . Lucrurile sunt reale. Veniturile nete depind de mai multe lucruri. La asistentii medicali depind şi de numărul de zile lucrătoare , turele pe care le fac, sporul de noapte. În sănătate salariile sunt flexibile, nu sunt aceleaşi în fiecare lună.

Reporter: Înţeleg că veţi mai avea discuţii cu liderii de sindicat, care ar fi soluţia pe termen lung?

Sorina Pintea: Pe termen lung, la propunerea lor , propunere pe care eu le-am făcut-o acum ceva timp in urmă, a fost să diferenţiem categoriile de sporuri pe categorii de spitale. Adică un angajat care lucrează intr-un spital de categoria 1, nu poate să aibă un salariu mai mic decat personalul care lucrează intr-un spital de categoria a 5 a. Ne gandim la aceste solutii. A fost propunerea lor. Mă bucur că au ajuns la concluzia că trebuie să facem diferenţieri . Vom continua discuţiile şi vom vedea cum vom rezolva această problemă.

Reporter: Ce le transmiteti managerilor care spun că nu au bani?

Sorina Pintea: Le transmit să găsească soluţii şi că le stau la dispoziţie oricând pentru găsirea soluţiilor, indiferent că sunt manageri din subordinea MS sau autorităţi locale.

Reporter: Consideraţi că un spital din provincie poate să îşi facă venituri proprii să poată acorda aceste diferente?

Sorina Pintea: Din fericire aceste spitale nu au probleme cu aplicarea legii salarizării pentru că autorităţile locale nu au în subordine unităţi care au sporuri foarte mari şi atunci se diluează la nivelul ordonatorului principal de credite.

Reporter: Ce le transmiteti celor care vor să continue protestele şi săptămana viitoare ?

Sorina Pintea: Aş vrea să-i rog să aibă răbdare să găsim soluţii şi incercăm să găsim soluţiile cele mai bune pentru ca până la urm , nimeni nu are dreptul să piardă . Echipa este într-adevar echipă.