Activitatea Institutului Marius Nasta din Bucureşti, cel mai mare spital de boli pneumologice din România, poate fi suspendată oricând, pentru că de două luni şi jumătate nu are autorizaţie sanitară de funcţionare. Este vorba de un spital în care intră anual peste 40 de mii de pacienţi și care, în lipsa acestui aviz, poate rămâne oricând fără finanțare de la Casa de Sănătate. Tot fără aviz sunt și 3 săli de operație și 3 saloane modernizate complet, care stau închise în timp ce medicii operează în doar două săli, iar pacienții cu tuberculoză și cancer pulmonar sunt amânați pe bandă rulantă din lipsă de locuri. La Pacient în România, vedem cum legile, birocrația și lipsa de comunicare duc la situații aberante în care cei mai afectați sunt bolnavii.

Beatrice Mahler, manager Institutul Marius Nasta: „Spitalul nu are autorizație sanitară de funcționare valabilă la acest moment. Ea a expirat și nu este realizată, deși am depus toate documentele necesare în vederea realizării, inclusiv cerere de asistență cu două luni jumate înainte de momentul în care a expirat”.

Autorizația ce trebuie eliberată de Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti nu mai e valabilă din 30 august 2024. Încă din 2018, avizul a fost dat cu mențiunea că e nevoie de unele schimbări, între care o instalație de ventilație în blocul operator pentru prevenirea infecțiilor. În 2022, conducerea spitalului împreună cu experți a făcut proiectul pentru schimbarea reţelelor electrice, de fluide medicale, instalaţii de detecţie incendiu şi ventilaţie, iar spitalul a obţinut 10 milioane de lei de la Ministerul Fondurilor Europene.

Cosmin Teodorescu, șef serviciu administrativ: „Institutul Marius Nasta avea instalația electrică făcută undeva prin anii ‘60, nu mai respecta niciun normativ din ziua de astăzi. Nu aveam instalațiile de detecție incendiu absolut deloc iar în blocul operator noi nu aveam instalație de ventilație și nici de tratarea aerului”.

Lucrările au început în iunie 2023 şi s-au încheiat acum jumătate de an. Montarea instalaţiilor a deteriorat pereții, așa că spitalul a făcut rost de sponsorizări și a mai modernizat 3 săli de operaţie şi 3 saloane cu 9 paturi de terapie intensivă.

Radu Matache, șef bloc operator: „Fiecare dintre noi am apelat și la prieteni, oameni de afaceri și au venit să facem sponsorizări, să ajutăm la renovarea acestui bloc operator.

Era cu faianță veche, care întreține microbi oricând, nu era conformă cu niciun fel de normă actuală”.

Anita, asistentă șefă: „Sunt cele două săli de operație, sala 1 și sala 2 care aveau ferestre cât tot peretele, non conform normelor de astăzi. Au fost renovate pe partea din interior și desființate”.

Și de aici începe epopeea. Modernizările au fost făcute într-o clădire veche și nu a mai fost posibil să fie respectată prevederea ca înălţimea din sala de operaţie să fie de 3,2 metri. Acum, după montarea instalaţiilor de ventilare, are sub 3 metri. E motivul pentru care Direcţia de Sănătate Publică București nu a eliberat autorizaţie de funcţionare. Culmea e că înălțimea nu era respectată nici înainte. Sala avea 3,1 metri şi nu mai putea fi înălţată oricum, pentru că deasupra ei sunt saloane. Mai mult, pentru că vorbim despre o clădire veche, de 50 de ani, sunt și alte probleme.

Carla Tănasie, jurnalist Digi24: În primul rând, în această secție ar trebui să existe două spații de acces, o intrare și o ieșire. Ori acest lucru nu se întâmplă. De asemenea, ar fi nevoie de spații de depozitare mai mari, de spații de lucru pentru medici, dar și de odihnă. Toate acestea ar fi posibile numai dacă această clădire veche ar fi dărâmată și ar fi construită una nouă.

Lucru imposibil în România. Ce este însă posibil e ca indiferența autorităților să blocheze accesul în săli de operație și saloane moderne, iar pacienții să aibă de suferit pentru că doctorii nu au unde să-i opereze.

Andrei Ion, pacient: „Am așteptat aproape două săptămâni de când am fost propus pentru operație și am stat acasă până când am fost rechemat să vin să ma opereze. Mi-a spus că datorită faptului că sunt prea mulți pacienți care trebuie operați și nu au sală de operație mai repede”.

Radu Matache, șef bloc operator: „Noi încercăm să ne facem meseria în orice condiții, încercăm să ne ajutăm pacienții așa cum putem. Vorbim cel mai mult despre cancerul bronhopulmonar, pacienți cu TBC. Avem liste de așteptare toți, 3-4 săptămâni”.

Pentru că 3 săli de operaţii modernizate nu pot fi folosite în lipsa autorizaţiei DSP, medicii mai au la dispoziție doar 2 săli, așa că bolnavii sunt puşi pe liste de aşteptare.

Anita, asistentă șefă: „Pacienții noștri au nevoie de aceste saloane, de spațiile acestea, care sunt practic neutilizate, pentru îngrijirea lor, mult mai bine în locuri conforme față de ce am avut noi înainte”.

Carla Tănasie, jurnalist Digi24: Așa arată un salon de terapie intensivă vechi, nemodernizat, unde încă sunt aduși pacienți, pentru că cele care au fost renovate nu pot fi funcționale. În aceste saloane vechi încă vedem această faianță până aproape de tavan, care ține bacteriile mult și bine.

Când a terminat lucrările de modernizare, în mai, spitalul a cerut asistenţă de specialitate de la DSP Bucureşti, pentru verificări. O solicitare rămasă şi azi fără răspuns. Fără răspuns a rămas și cererea DSP Bucureşti care a întrebat Ministerul Sănătăţii ce ar fi de făcut în legătură cu acordarea autorizaţiei de funcţionare. Şi cum autorităţile ignoră de jumătate de an să spună cum poate fi respectată legea în clădirile cu infrastructură veche, managerul Institutului Marius Nasta a mers în instanţă şi a făcut o sesizare şi la Avocatul Poporului.

Beatrice Mahler, manager Institutul Marius Nasta: „Am cerut ca judecătorul să pună în vedere Direcției de Sănătate Publică să ofere un răspuns cu privire la cererea de asistență care am făcut-o în luna mai, să vedem dacă nu e bine, ce mai avem de făcut, dacă e bine, ce facem mai departe„.

Cum o autorizație de la DSP nu are nici restul spitalului, Casa de Sănătate poate opri oricând finanțarea, iar activitatea să fie sistată. Conducerea a sesizat în instanță și această problemă.

Beatrice Mahler, manager Institutul Marius Nasta: „În acest moment, Casa ne-a decontat, însă un simplu control ar putea să vadă că, din punct de vedere al documentelor care sunt obligatoriu de respectat, Institutul Marius Nasta nu respectă, iar acest lucru este cel puțin grav”.

Digi24 a contactat telefonic conducerea DSP București pentru a lămuri aceasta situație. Ni s-a transmis că tocmai ce a fost semnată autorizația pentru o parte a spitalului, nu și pentru sălile de operație și saloanele ATI renovate, însă managerul Institutului Marius Nasta spune că nu a primit documentul.

Editor : A.C.