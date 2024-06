După un reportaj Digi24 la azilul din Călugăreni, procurorii au început ancheta privind moartea unui bărbat, la șase luni de la deces

Noi detalii cumplite ies la iveală despre ororile din azilul de la Călugăreni dezvăluite săptămâna trecuta la Pacient din România. Un bărbat a murit la sfârşitul anului trecut în condiţii suspecte, iar angajații care l-au îngrijit vorbesc acum despre traumele pe care ei înșiși le au. Suferă de depresie, iar conducerea centrului le-a întors spatele și lor ca și bărbatului mort. Situația din centrul de la Călugăreni a îngrozit și instituțiile statului care abia acum au început controale. Iar ca dosarul penal pentru omor din culpă să ajungă de la poliția rurală la parchet a fost nevoie tot de mediatizarea cazului. Azi, la Pacient în România, aflam noi detalii şocante din acest centru.

Noaptea în care a murit Ioan Merdariu este încă o enigmă pentru instituțiile de anchetă și un coșmar pentru oamenii care erau de serviciu atunci. Asistentul și femeia de serviciu retrăiesc cu groază filmul acelei nopți teribile. Oamenii vorbesc însă despre un tipar al unor decese în centru, care i-au marcat.

Discuție reporter - asistent din centrul din Călugăreni

Sunt depresiv.

După ce a murit domnul Merdariu?

Chiar înainte.

De cât timp lucrați aici?

Lucrez de 28 de ani.

Și ați mai avut oameni care să moară noaptea? Pe tura dumneavoastră nu e prima dată când vi se întâmplă și v-a marcat treaba asta?

Da.

Și domnul director și psihologul de aici au vorbit cu dumneavoastră să vă ajute să treceți peste?

Eu am psihiatrul la Târgu Mureș .. Așa am și medicamente, da.

Lorand Schmidt, directorul centrului din Călugăreni: "Am văzut pe el că are 40 kg. Am fost împreună la controlul medical care urmează. Acuma o să facem controlul medical periodic la medicina muncii. Medicul de medicina muncii atâta i-a recomandat, să ia legătura cu un psiholog, să facă psihoterapie și am înțeles că face și atât. A primit aviz."

E tot ce a făcut directorul centrului pentru acest asistent. Adică niciun ajutor real pentru starea lui psihică. Și femeia de serviciu spune că ar avea nevoie de sprijin de specialitate. Atmosfera apăsătoare din centru si grija sutelor de beneficiari de care trebuie să se ocupe au copleșit-o. Aceeași indiferență a conducerii în privința acestor doi angajați o regăsim și în cazul bărbatului mort în centru. Directorul nu a făcut nicio anchetă. Ioan Merdariu a murit subit in noaptea de 6 decembrie 2023, la 3 luni distanţă după ce sora lui l-a salvat de la o infecţie cruntă tratată pe ascuns în centru.

Rodica Merdariu: "În decembrie primesc un telefon seara am fost la el duminică seara era bine, urma ziua lui, sâmbăta următoare."

Georgiana Pascu, manager de proiect Centrul de Resurse Juridice (CRJ): "Din discuțiile pe care le-am purtat cu îngrijitorii, personalul medical și alți rezidenți, inclusiv tutorele acestui domn, a reieșit că nu au primit niciun fel de întrebare, nu au fost întrebați deloc cum s-a petrecut decesul, ce s-a întâmplat între momentul în care îngrijitoare i-a cerut asistentului medical să intervină și ce fel de măsuri au luat până la momentul la care a venit ambulanța în centrul respectiv."

Prin lipsa de preocupare a directorului pentru a afla condițiile care au condus la acest deces, putem spune că există premisele pentru a pune în pericol și viața altor rezidenți, pentru că, necunoscând ce nevoi aveau angajații pentru a salva viața unui om, ne gândim că în orice moment acolo un alt om poate fi salvat și posibil să nu fie.

Sora bărbatului mort îl acuză pe directorul centrului că l-ar fi operat pe fratele ei pe patul din azil și că a refuzat să cheme ambulanţa.

Reporter: Atunci când ați văzut că l-ați tratat fără succes de ce nu ați chemat salvarea?

Lorand Schmid, directorul centrului din Călugăreni: "Acuma ce să zic? N-am chemat că trebuia programat și probabil trebuia să fac demersuri, nu vreau să explic acum, dar dacă trimit pe fiecare că are o plagă infectată la picior, îl trimit la spital?"

Romi Mihăescu, președintele Agenţiei Naționale pentru Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi: "M-au surprins total reacțiile domnului director de la centrul de la Călugăreni. Reacțiile și cea mai importantă reacție negativă pe care o am vizavi de dânsul a fost că nu a solicitat salvarea pentru că trebuia programarea. N-am auzit niciodată de așa ceva, absolut nimeni, cu atât mai mult că domnul director este și medic de profesie".

Bărbatul a ajuns la spital doar pentru că sora lui a sunat la 112. Era atât de grav încât a avut nevoie de transplant de muşchi. Ulterior a fost transferat în centrul din Călugăreni unde a fost tratat de un asistent adus tot de familie pentru că nu mai aveau încredere în nimeni din centru.

Rodica: "Am adus eu personal specializat din Târgu Mureș, asistent care cu materialele cumpărate de mine să-l trateze și am fost la pansat din septembrie până în martie, din septembrie 2022 până în martie 2023. "



Reporter: Mergeați ca să ce?

Asistent medical: Dânsul când s-a întors înapoi de la Mureș, s-a întors cu plagă post-operatorie și am ajutat la vindecarea acestor răni. L-am pansat.

Reporter: Cei din centru știau că mergeți?

Asistent medical: Desigur că știau, aveam nevoie de aprobarea lor ca să intru pe poartă, fiindcă totuși e un centru cu circuit închis.

În acest moment la Centrul din Călugăreni sunt controale ale mai multor instituții, iar preşedintele Agenţiei Naționale pentru Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi spune că directorul ar trebui să nu mai fie în funcţie. O decizie care poate fi luată numai de Consiliul Judeţean, deoarece azilul este în subordinea acestei instituţii. Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş spune că aşteaptă rezultatul anchetelor.

Reporter: Ar trebui să mai rămână în funcție?

Romi Mihăescu, preşedinte ANPPD: "Părerea mea este că nu. Mi se pare extra grav faptul că este o persoană asistent social la 100 de oameni, la 200 de oameni mi se pare extrem de grav".

Cristian Răduț, director AJPIS: "Colegii mei, inspectorul social au ridicat documentele de la acest centru. Am înștiințat și alte instituții de control referitoare la acest caz și exemplific aici în Direcția de Sănătate Publică Mureș și Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș. În urma vizualizării materialul dumneavoastră, am considerat că sunt ele anumite elemente care pun în pericol viața beneficiarilor."

Decesul lui Ion Merdariu a fost raportat la agenția pentru protecția persoanelor cu dizabilități de către angajatii centrului, dar cu date total greșite. În documente scrie că avea 81 de ani, nu 60. Poliţia nu a făcut nimic timp de 6 luni de la deces, abia acum a fost sesizat Parchetul. Centrul Călugăreni a fost controlat de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inpecţie Socială şi în urmă cu 7 luni, după ce Consiliul de Monitorizare a găsit un beneficiar ţinut legat mai bine de un an şi jumătate, iar sancţiunea a fost un simplu avertisment.

Editor : G.M.