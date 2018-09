Pentru criza medicamentelor din prezent, ministrul are o soluție aplicabilă în viitor

Criza de medicamente mai are o explicaţie... lipsa de specialişti la Agenţia Naţională a Medicamentului. Ministrul Sănătăţii spune că doar doi oameni se ocupă de procedurile de punere pe piaţă a tratamentelor, iar întârzierile sunt şi de peste un an.

Legea spune că din momentul în care un tratament primeşte autorizaţie de punere pe piaţa din România, el trebuie să ajungă la pacienţi în cel mult două luni, lucru care nu se întâmplă.

Mama unui pacient fără tratament: E foarte greu de descris în cuvinte ce simte un părinte care are nevoie disperată de medicament pentru copilul lui, medicament care poate să facă diferenţa dintre viaţă şi moarte. De trei luni de zile ştim că există şi în România un tratament, încă neaprobat. Blocat la aprobare de aproximativ un an, un an şi ceva.

Rozalina Lăpădatu, Asociaţia de Boli Rare: Accesul la medicamente inovatoare este foarte important. Când suferi de o boală nu poţi să amâni accesul la tratament pentru că te poate costa viaţa.

Ministrul Sănătăţii spune că ştie aceste probleme şi că Agenţia Naţională a Medicamentului va fi reorganizată.

Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii: Prin această reorganizare am găsit soluţii şi pentru oameni şi pentru resurse şi pentru o colaborare bună cu industria.

Anca Crupariu, purtător de cuvânt Agenția Medicamentului: Am vorbit de o lipsă acută de personal ştiinţific în ultimii ani. S-a ajuns ca documentaţia de autorizare a unui studiu clinic să fie evaluată doar de două persoane, ceea ce bineînţeles că a condus la întârzieri de peste un an.

În acest an pe piaţa din România au ajuns 37 de medicamente noi, aproape dublu faţă de anii trecuţi, dar în continuare insuficiente pentru nevoile pacienţilor.

