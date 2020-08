Alexandra Ghiță este o telespectatoare Digi24 din Ploiești care a fost externată cu COVID-19, deși testele au arătat după externare că încă este pozitivă. Încercarea de a afla ce are de făcut de acum înainte s-a dovedit a fi un labirint al răbdării și al absurdului: plimbată din telefon în telefon, de la o instituție la alta, ca o minge de ping-pong.

Internată în data de 20 iulie împreună cu mama sa la Pneumologie la Ploiești, tânăra a stat 14 zile în spital, având simptome atât ea, cât și mama, destul de severe. În a 14-a zi de spital, au făcut al treilea test și au fost externate, fără a mai aștepta rezultatul. La externare, nu li s-a făcut niciun fel de recomandare de izolare, deși în continuare mai aveau simptome, ce-i drept mai ușoare. În aceste condiții, Alexandra Ghiță a încercat să ia legătura cu DSP, în primul rând ca să afle rezultatul testului. A aflat că este pozitiv. După aceea, a încercat să obțină de la DSP o cale de urmat.

Stau sau nu în izolare? Răspunsul de 1.000 de puncte

„Luni, 3 august, am avut externarea de la Spitalul de Pneumologie Ploiești. Medicul curant a sunat la DSP pentru a afla dacă este necesară sau nu izolarea în cazul nostru. DSP a spus că nu este necesară izolarea, deoarece am trecut peste cele 14 zile de spitalizare. Evident, din etică personală și spirit civic am decis împreună cu mama mea să rămânem în casă până la aflarea rezultatului celui de-al treilea test.

Miercuri, 5 august, am aflat că suntem, din păcate, pozitive încă.

Pe lângă faptul că suntem pozitive, încă mai avem o simptomatologie, ce-i drept, ușoară comparativ cu debutul bolii.

Am sunat la DSP și aici mi s-a spus că ei nu știu dacă este nevoie să rămânem în izolare sau nu. Ni s-a spus să sunăm la medicul de familie. De la medicul de familie ni s-a spus că sunăm la medicul de la spital. Medicul de la spital a spus că nu mai ține de dumnealui și că trebuie să sun din nou la DSP. Am sunat iarăși la DSP, am avut un același „Nu știu” și într-un final mi s-a spus să sun la Serviciul de epidemiologie Prahova, pentru a afla mai multe informații de la un specialist.

Am încercat în nenumărate rânduri să sun la numărul de telefon, fără succes, din păcate, după care am trimis un mail. În mail am povestit exact contextul în care ne aflăm. Răspunsul a fost că în momentul în care am ieșit din spital, noi, pozitive încă și cu simptomatologie ușoară, putem să ne reluăm activitatea și că nu trebuie să stăm în izolare la domiciliu până la negativarea testului.

Evident că la un astfel de răspuns, am zis că e nevoie să mai contactez pe cineva. Și am sunat la TEL VERDE pentru noul coronavirus. La TEL VERDE mi s-a spus că ar fi indicat, totuși, să nu ies din casă în această perioadă, deoarece pot infecta alte persoane. Și mi s-a spus să sun iarăși la DSP”, a povestit la Digi24 Alexandra Ghiță.

Ea a precizat că a luat decizia de a nu ieși din casă.

„Problema este că majoritatea pacienților ies din spital pozitivi, sunt externați pozitivi, mulți au indicația de a nu rămâne în izolare acasă. Foarte multe persoane nu dispun de resursele financiare pentru a se retesta și se întorc la locul de muncă sau merg în vacanță poate fiind încă pozitivi și poate răspândind virusul mai departe, din păcate”, a subliniat tânăra trăgând un semnal de alarmă.

Nedumerirea este cu atât mai mare cu cât se cunosc cazuri de pacienți care au stat în spital și două luni pentru că nu li se negativa testul. Regulile par să se fi schimbat între timp.

Raed Arafat: În această boală, nu trebuie să ne mire că lucrurile se schimbă

De menționat că DSP-urile sunt în subordinea Ministerului Sănătății, dar Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a oferit la Digi24 câteva explicații: „La un moment dat, cred că are trei sau patru săptămâni ordinul, Centrul pentru Control al Bolilor de la Uniunea Europeană a emis anumite recomandări. Din ce știu, colegii de la Ministerul Sănătății care lucrează la nivelul Comisiei de tratament clinic au modificat atunci ordinul și au stabilit foarte clar noi reglementări, în contextul noilor recomandări care au apărut la ESDC” - a spus Arafat.

„În această boală nu trebuie să ne mire că lucrurile se schimbă. Recomandările se schimbă”, a adăugat șeful DSU.

„Aduceți-vă aminte că la început era recomandarea ca masca să aibă doar anumite întrebuințări: numai dacă ești răcit porți mască, dacă ești sănătos - nu; după care s-a schimbat acest lucru; după care acum recomandarea este pentru mască inclusiv în unele zone în aer liber. Cunoștințele despre această boală, acest virus evoluează și se schimbă chiar din săptămână în săptămână, avem noi informații, noi studii”, a explicat secretarul de stat.

Noi reglementări: nu se mai testează după 14 zile dacă ai rămas asimptomatic

Noile recomandări ar fi, potrivit lui Raed Arafat, ca după 14 zile să nu se mai testeze asimptomaticii, întrucât chiar dacă apăreau teste pozitive, de cele mai multe ori era vorba de rămășițele virusului, fragmente din virus care în continuare dau astfel de teste pozitive. Din cauza asta s-a hotărât să se oprească testarea la 14 zile.

Mai sunt și alte recomandări europene prinse în noul ordin. De exemplu, pentru pacienții internați, dacă trei zile consecutive nu mai sunt simptomatici, ei pot fi externați, a spus Raed Arafat.

El a negat că această „grăbire” a externărilor s-ar face pentru a elibera spitalele, subliniind încă o dată că sunt recomandări europene și că lucrurile se tot schimbă.

Un pozitiv asimptomatic și un presimptomatic transmit boala

Dr. Arafat a ținut însă să atragă atenția asupra unui aspect: un pozitiv asimptomatic transmite boala și chiar poate să o facă „foarte serios”.

Și „presimptomaticul” - un pacient care nu are simptome, dar care face simptome în câteva zile - este foarte contagios.

„Deci, trebuie să fim foarte atenți la aceste aspecte: dacă ești pozitiv, trebuie să rămâi izolat 14 zile, să fii departe de alte persoane, cu mască, distanțare, să rămâi izolat la domiciliu”, a punctat Raed Arafat.

Ce să facă Alexandra? Sfatul lui Raed Arafat

În cazul concret, al Alexandrei Ghiță, Raed Arafat a fost categoric: „Dacă are încă simptome, atunci trebuie să rămână acasă. Rămâne izolată acasă purtând mască, nu iese, nu se întoarce la lucru, dacă mai are simptome ușoare. În cazul dânsei, obligatoriu să ia legătura cu medicul de familie. Medicul de familie să o consilieze, medicul de familie să discute cu ea și medicul de familie, dacă este cazul, să ia legătura cu colegii de la Infecțioase să se consulte cu ei. Dacă este încă simptomatică și testul a ieșit pozitiv, atunci să rămână acasă, să nu iasă, să rămână cu regulile de port mască și de izolare față de ceilalți care sunt acasă și să ia legătura cu medicul de familie, să o ghideze ce are de făcut”, a repetat Raed Arafat.

În mod normal, va putea ieși din casă când devine asimptomatică și trec cel puțin trei zile ca asimptomatică, dar mai bine să discute cu cineva de la Infecțioase ca să-i confirme, pentru că recomandările se pot schimba, a mai spus Raed Arafat.

