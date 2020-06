Povestea pacientei COVID asimptomatice a cărei stare s-a agravat brusc. Medic: „Este o situație gravă, putem pierde bolnavul”

Un medic de la Spitalul TBC din Câmpulung Muscel trage un semnal de alarmă. Spune că nu mai sunt locuri la spital din cauza numărului mare de infectări. Doctorul descrie scene incredibile.

„Toate paturile s-au ocupat. Din 7 suspecți s-au confirmat 7! Două ambulanțe vin neanunțate cu un confirmat și un suspect. Medicii de acolo spun că nu știu la ce se va ajunge dacă vor veni și alți pacienți”, spune Aca Dumitrescu.

„În momentul de față nu mai avem niciun loc liber în spital. Nici pentru suspecți, nici pentru confirmați. Și spitalele celelalte din județ sunt la fel de pline. Probabil că la nivel de DSP vor lua o hotărâre. Paturile sunt pline, nu se vor elibera în câteva zile”, a spus ea la Digi24.

În plus, spune medicul, sunt pacienți asimptomatici care amenință cu procese pentru că sunt internați în spital. Aceasta, deși starea lor se poate agrava. Dumitrescu s-a confruntat cu o astfel se situație.

„Este vorba de un pacient care inițial a fost internat pentru că în urmă cu ceva zile a avut dureri de cap și s-a prezentat la UPU. Acolo i s-a făcut testarea și a fost confirmat pozitiv. S-a internat, dar între timp simptomele au dispărut. Când m-am dus la vizită mi-a spus că îi este mai rau. I-am luat parametrii vitali pe care îi măsuraserăm și cu 2 ore înainte și am observat că are o deficiență respiratorie acută, avea 88 saturație. Saturația oxigenului trebuie să fie peste 94. Este o situație gravă, uneori degradarea aceasta a funcției respiratorii se face brusc și putem pierde bolnavul. Am avut noroc, am reușit să o reabilităm pe pacientă și am trimis-o mai departe. Noi nu avem ATI”, a spus medicul.

„Oamenii așteaptă acum să nu mai fie internați. Pe noi ne amenință acești pacienți că ne dau în judecată. Este mult mai greu să convingi un pacient de genul acesta, care este influențat de oameni care sunt formatori de opinie”, a mai spus Dumitrescu.