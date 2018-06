Un alt efect negativ al țigărilor electronice. Ce boli riști

Aromele utilizate în ţigările electronice pot afecta negativ vasele de sânge contribuind ulterior la apariţia unor probleme cardiovasculare, sugerează un studiu efectuat recent în Statele Unite, citat de UPI.



Foto: Gulliver/Getty Images



Cinci arome testate în laborator au produs leziuni la nivelul funcţiilor cu rol protector al celulelor endoteliale care căptuşesc interiorul vaselor de sânge şi al inimii, a notat una dintre autorii studiului, Jessica Fetterman, profesor-asistent la Facultatea de Medicină a Universităţii din Boston.



Aceste arome - mentol (mentă), acetil-piridină (fum), vanilină (vanilie), aldehidă cinamică (scorţişoară) şi eugenol (trifoi) - au blocat capacitatea celulelor de producere a unui gaz numit oxid nitric, a explicat Fetterman.



''Aceste celulele produc acest gaz atunci când sunt bine şi sănătoase. Acesta reprezintă un factor de protecţie cu o multitudine de funcţii pozitive, precum prevenirea formării cheagurilor de sânge şi inhibarea inflamaţiilor'', a spus specialista. ''Am descoperit că celulele pe care le-am tratat cu aceşti aditivi aromatici nu au mai produs acest gaz'', a adăugat Fetterman, citată de Agerpres.



Sporirea procesului inflamator şi reducerea cantităţii de oxid nitric sunt unele dintre primele schimbări precursoare bolilor de inimă, infarcturilor şi accidentelor vasculare cerebrale, a notat Fetterman.



Preşedintele Asociaţiei americane de vaping, Gregory Conley, a declarat că aceste rezultate ''nu schimbă cu nimic'' concluziile unor ''organizaţii respectate'', precum Institutul de Cercetare a Cancerului din Marea Britanie (Cancer Research UK) sau Colegiul Regal al Medicilor (Royal College of Physicians) care au declarat că ''posibilele riscuri ale vapingului nu le-ar depăşi nici măcar cu 5% pe cele ale fumatului'' ţigărilor cu tutun.



În luna mai, un studiu prezentat în cadrul congresului anual Societatea Americană Toracică (American Thoracic Society) a relevat că aroma aldehidă cinamică inhibă o funcţie-cheie din mecanismul antibacterian al plămânilor.



În cadrul studiului realizat de Fetterman şi colegii săi, celulele endoteliale au fost expuse la nouă arome utilizate în mod obişnuit în ţigările electronice. Celelalte arome testate au fost diacetil (unt), dimetilpirazină (căpşune), acetat de izoamil (banană) şi eucaliptol (efect răcoritor).



Toate cele nouă substanţe chimice au cauzat moartea celulelor în cazul celor mai înalte niveluri de expunere testate, informează UPI. Însă, chiar şi cel mai scăzut nivel de expunere la aromele de vanilie, scorţişoară, trifoi sau fum au afectat producţia de oxid nitric şi au stimulat o substanţă chimică cu rol inflamator numită interleukina 6 (IL-6), acest lucru sugerând că celulele endoteliale sunt în mod special sensibile la aceste arome. Şi dozele mici de mentol au redus cantitatea de oxid nitric, însă în cazul acestora IL-6 a crescut doar în prezenţa unor concentraţii mari.



Dr. Satjit Bhusri, cardiolog la Spitalul Lenox Hill din New York City, a lăudat acest studiu deoarece ''demonstrează în mod cert o asociere directă între inflamaţie şi lezarea vaselor de sânge şi aditivii din ţigările electronice'', însă a notat că studiul efectuat în laborator nu poate dovedi că aceste dispozitive cauzează daune directe utilizatorilor.



Fetterman a fost de acord cu Bhusri şi a menţionat că următorul pas va fi examinarea directă a fumătorilor de ţigări electronice pentru a afla ''cât din aceşti aditivi aromatici ajunge în sânge după ce o persoană utilizează o ţigară electronică''.



Studiul a fost publicat în jurnalul Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology.