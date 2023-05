Satul pus pe harta lumii de Regele Charles: Cum s-au trezit sătenii din Breb cu regele la stână

Satul Breb din Maramureș spune poveștile unor oameni simpli, dar mândri de țara lor. Deși are doar 1000 de locuitori, vestea despre frumusețea locurilor s-a răspândit în întreaga Europă, mai ales după ce la o sărbătoare a satului, care se ținea la stână, a apărut un turist care venea tocmai de la Casa Regală Britanică. Era prinț pe atunci, dar acum a devenit Regele Charles al treilea.

Andreea Brașovean, jurnalist Digi24: Undeva în nordul țării, în județul Maramureș, cam la 25 de km de Sighetul Marmației, se află Breb. Un sat cu case tradiționale, ulițe neasfaltate și oameni care îți bucură sufletul. Atât de impresionați au fost de aceste locuri frumoase străinii care au venit în zona, încât vestea a ajuns până la Casă Regală Britanică. Iar actualul rege Charles a III-lea a vrut să se convingă singur și a venit pe vremea când era prinț, în 2004, să se plimbe pe dealurile de aici.

Poveștile despre satul dintre dealuri, tradițiile de aici, despre horincă, mâncarea și, mai ales, despre ospitalitatea oamenilor din zona au fost răspândite în Marea Britanie de un englez care s-a rătăcit prin Maramureș și a ajuns în Breb, scriitorul William Blacker. Atât de mult i-a plăcut aici, încât a rămas printre localnici timp de 7 ani și a scris o carte despre zonă. Regele Charles a aflat despre locul uitat de timp și a vrut să îl vadă.

Ioan Oanea, primar Ocna Șugatag: Povestea actualului rege aici în Breb a început încă din anul 2000 când Fundația Mihai Eminescu Trust, patronată de către el, la vremea aceea fiind prințul Charles, a achiziționat această proprietate aici în satul Breb. Povestea e mai lungă, a ajuns la această proprietate, adică vestea despre acest sat a ajuns la el prin William Blacker - care are casă vizavi.

Andreea Brașovean, jurnalist Digi24: Cine sunt eu că-s vecin cu prințul Charles? Asta spuneau locuitorii de pe această uliță, plini de mândrie. Și este motiv de laudă chiar și acum. Nu știm dacă regele Charles va mai veni vreodată la Breb, dar cu siguranță datorită vizitei sale foarte mulți turiști, români și străini au venit în această zona.

În cele două case care se află pe proprietate se pot caza turiști, iar doritori sunt destui, chiar dacă cele nu au televizor și nici elemente moderne. Doar baia face o excepție.

Ambianța Ileana Visovan, localnică: No, haideți să vă arăt casă! Acum am intrat în tindă, aici era cămara, acum e camera de baie… tindă adică hol... da, așa se știe la noi. Și acum am intrat în cameră, camera având două paturi simple, laiță, cu cerga, Foarte simplă casa, totul tradițional. Se pot caza 2 turiști...

Ioan Bozai, sătean din Breb: 2003 – 2004 o venit prințul, nu știa nimeni că vine prințul. Pentru noi o fost o mare onoare că o venit prințul în sat la noi. Și după aceea, în câțiva ani de zile o făcut unul o pensiune, o făcut altul... Turiștii o venit în număr foarte mare, având în vedere că noi am colaborat cu prințul Charles. O stat chiar aici unde stăm noi acum. Am stat la masă, am ciocnit un pahar de afinată cu el... eu vorbeam în limba mea, el în a lui.

Oamenii locului deapăna amintiri și povestesc cum într-o primăvară se aflau la o sărbătoare câmpenească, la Măsurișul Laptelui, când urcă oile la munte. În timpul slujbei au observat că au apărut câțiva străini. I-au luat drept simpli turiști care vor să viziteze muntele și vor să urce pe Creastă Cocoșului. Printre ei se afla și cel care, între timp, a devenit regele Marii Britanii.

Ileana Bozai: Eram la stână când o sosit prințul cu un grup de oameni. Foarte puțină lume știa că îi prințul. Mai degrabă oamenii erau interesați de ce se întâmplă acolo, cât lapte dau oile... fiecare să aibă mai mult, că așa-i la noi, un fel de competiție. Când s-o știut că îi prințul, tătă lumea o fost interesată... nu i-o mai interesat cât lapte dau oile, erau mai interesați de prinț, că totuși era cineva. Gazda stânii l-o servit cu un pahat de horincă, cum se face la noi, cu prăjitură. Din poveștile oamenilor de aici pare că toată lumea i-a dat horincă prințului. Cine vine la noi în Maramureș și nu bea un pahar de horincă și nu mănâncă o bucată de pită cu slănină nu știe c-o fost în Maramureș.

Biserica veche din Breb, monument istoric, a fost renovată cu ajutorul actualului Rege al Marii Britanii. Acesta a donat 5 mii de lire pentru ca acoperișul bisericii de lemn să fie salvat, cu sprijinul Ambulanței pentru Monumente, dar și a meșterilor iscusiți din sat.

Marian Vasile, preot: Este într-adevăr una dintre cele mai vechi biserici de lemn din Maramureș. Are 400 de ani și acoperișul și turnul bisericii aproape 500 de ani. Încă de la început a purtat un clop cu 100 de ani mai vechi decât ea. Am început restaurarea bisericii, pentru că se cerea acest lucru... și lucrarea a început cu ajutorul fundației Monumentul prin programul acesta Ambulanța pentru Monumente istorice.

Multă lume se întreabă ce l-a adus pe regele Charles de atâtea ori în țară noastră? Să fie locurile, oamenii, viață simplă, tradițiile păstrate? De repetate ori ne-a încurajat să păstrăm aceste comori. Într-o lume modernă și plină de tentații, rădăcinile ne țin uniți și cu coloana dreaptă.

-Alteță, cum putem conservă acest peisaj mirific?

Regele Charles: În ziua de azi, e o adevărat provocare. Întâi trebuie convinși oamenii cât de prețios este. Trebuie să oferi protecție în contextul dezvoltării durabile. Nu poți opri dezvoltarea, dar cheia e să lucrezi, pe cât posibil, cu localnicii care, în 9 cazuri din 10, nu vor să vadă mediul distrus. Dar vor să găsească moduri și ocazii de a-și îmbunătăți viața păstrând tradițiile, fie ele din mediul antropic sau natural. O mare problemă pe care o întâlnesc e concepția oamenilor că lucrurile lor sunt vechi și demodate, că sunt irelevante. Aruncă lucrurile vechi, dar mai târziu ajung să le vadă valoarea. De multe ori, e deja prea târziu, fiindcă au dărâmat multe clădiri, le-au modernizat excesiv. Cererea uriașă pentru hrană și pentru lucruri necesare e evidentă. Dar un aspect vital e cum abordezi comunitățile locale. Trebuie să ajuți la supraviețuirea micilor proprietari.

Mesajul a ajuns la oamenii din zona și mulți dintre ei, gata să plece la muncă în străinătate, au decis să dea o șansă meseriilor strămoșilor și să le ducă mai departe.

Ioan Petric, meșter: Eu acum sculptez un model, la noi se spune funia împletită care reprezintă sfânta treime, deci ar fi un caracter religios și tradițional în același timp. O să fie o piesă dintr-un gard. De regulă unde se pun porți maramureșene se pun și gardurile asemănătoare.

Pe Viorica lui Vodă lumea o știe în sat că fiind nora Mariei lui Vodă, socacita satului, cea care a impresionat prințul care a venit în 2004 la Breb, cu bucățele pe care i le-a pregătit.

Viorica lui Vodă: Am avut o soacră tare bună care i-o făcut de mâncare la prințul Charles și o fost foarte mulțumit de ea și i-o trimis vreo 3 scrisori de mulțumire. Și ne-o părut bine că suntem și noi văzuți de lumea toată și toate colțurile țării.

Unele lucruri nu pot fi explicate, doar se simt. Bunătatea oamenilor din zonă, simplitatea și ospitalitatea lor, te fac să te simți ca acasă, așa cum s-a simțit și celebrul prinț care cândva le-a colindat ulițele și dealurile din zona și care a vorbit cu sătenii, chiar dacă limba e diferită. Există un grai care nu are nevoie de traducere.