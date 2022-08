Seceta a pârjolit pășunile din sudul țării. Vacile sunt hrănite pe izlaz cu furaje de iarnă în toiul verii

Seceta a pârjolit pășunile din sudul țării. Animalele sunt scoase pe izlaz doar pentru plimbare și aer curat, nu și pentru hrană. Ca să nu-și țină vacile flămânde, țăranii le duc cereale și lucernă cosită. Exact ca iarna. La fel procedează și cu adăpatul. Din cauză că puțurile de pe pășuni au secat ori au fost vandalizate pentru fier vechi, le cară vacilor apă în câmp cu gălețile.

De două luni și mai bine, vaca Luminița din Isvoarele, Giurgiu, e scoasă la izlaz doar pentru plimbare, soare și aer. Iarba a căpătat culoarea grâului copt. N-a mai plouat și s-a ales praful. Din cauza asta, taman în toiul verii, stăpânul Florică s-a trezit nevoit s-o hrănească exact ca iarna: Cu lucernă cumpărată, la balot. Doar că nu i-o pune-n ieslea din grajd, ci... la umbră, sub salcia de pe imaș.

Florică: Dacă n-are ce mânca acolo... Am cumpărat baloți de paie, de... Am dat vreo 25 de milioane pe baloți (2.500 lei - n.r).

Reporter: Și acum luați nutrețul și-l duceți pe izlaz?

Florică: Da! Păi, n-are ce mânca acolo. Luminița! Ce e, fata lui tata? Tata o iubește pe ea. Ea e fata mea. Îi dă tata apă acum, mâncare... Hopa, Luminița! Hopa, fata mea! Hop, hop. E bine că are umbră aici! Mă duc să-ți aduc apă acum.

Ca s-o adape... la fel face. Că nici apă nu mai este-n izlaz. Fântâna săpată cu zeci de ani în urmă a secat și a fost vandalizată pentru fier vechi.

Florică: Ia, mă, Luminița! Hai! A venit tata la fată. Îi e foame, mă! Asta ne scoate din sărăcie! Când n-ai un ban, vinzi brânza!

La Vărăști, Giurgiu, izlazul e tot pârjolit. Vacile care au mai rămas în ciurda comunală ies pe imaș doar la plimbare. Iarba e puțină. Au ajuns să rumege... boji. O buruiană de care, până mai ieri, se fereau toate...

Bărbat: S-a uscat peste tot. De la malul ăla încolo e... uscat, uscat! Deci, uscat, uscat. Nu mai... S-a dus... Mănâncă boji!

Reporter: Boji?

Bărbat: N-are... Le scoatem doar așa... Să se plimbe. Acasă, mâncare și alea. Că dacă nu le dai mâncare și alea...

Reporter: Nu mâncau înainte boji d-ăștia!

Bărbat: Nici nu se atingeau de ele. N-au încotro, acum! Vă dați seama... Ca și omul. Dacă n-ai ce mânca, mănânci și d-aia și d-aia...

Reporter: Au mai fost izlazurile atât de uscate ca acum?

Bărbat: Ca anul ăsta n-a fost niciodată. Ne rugăm la Dumnezeu să plouă! Altceva ce să... E greu. E greu, dar n-avem ce face! Trebuie să ne acomodăm.

Este cel mai greu an din ultimele decenii pentru proprietarii de animale. Secetă a mai fost, dar nu ca acum. Fiecare caută să-și facă stocuri de hrană. Duble față de anul trecut. Din cauza asta s-a scumpit și balotul de lucernă. 250 - 300 de kilograme de lucernă costă acum între 250 și 300 de lei. Vara trecută, era la jumătate de preț.

Editor : Liviu Cojan