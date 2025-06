Legea care le permite clienților să ceară în restaurante apă gratis de la robinet se respectă mai mult pe hârtie. Adoptată în urmă cu peste un an, legea nu e cunoscută de personal, așa că în multe localuri chelnerii refuză să ofere paharul cu apă gratis. Jurnaliștii Digi24 au făcut un experiment în restaurantele din centrul Bucureștiului.

„Cere și ți se va da” spune o expresie din popor. La fel spune și legea: Clienții care cer în restaurante și cantine apă de la robinet, trebuie să o primească gratuit. Chiar și așa, realitatea din localuri este alta

Clientă: Eu vreau un latte și apă.

Chelner: Plată?

Clientă: Da.

Chelner: Mică? Mare?

Clientă: Din aceea la pahar care se dă gratuită la restaurant.

Chelner: Noi nu dăm.

Clientă: Nu dați? Păi e lege.

Chelner: Așa e politica restaurantului. Nu am pus-o eu.

După insistențe, chelnerul a adus totuși un pahar cu apă. S-a comportat, însă, ca și cum ne-ar fi făcut o favoare.

Clientă: A, mi-ați adus până la urmă.

Chelner: Ce să fac acum?!

Chelner: Da, vă mulțumesc!

O altă terasă, aceeași problemă.

Chelner: Nu suntem obligați. Eu vă spun ce mi s-a spus. Nu am o problemă, că nu dau de la mine, vă dați seama.

În continuare primul instinct al angajaților este acela de a oferi clienților apa contra cost.

Clientă: Eu vreau un latte și apă.

Chelneriță: Plată, minerală?

Clientă: Din aceea gratuită.

Chelneriță: A, ok.

Legea a fost publicată în Monitorul Oficial în aprilie 2024, dar nu are nici acum norme de aplicare. ANPC, instituția care ar trebui să verifice localurile, spune că legea nu impune pedepse pentru patroni. Așa că mizează pe respectul acestora față de clienți. Însă, de partea cealaltă, localurile se bazează mai de grabă pe lipsa de informare a oamenilor.

Tânără: E prima dată când aflu că e o lege de un an de zile. O să-mi revendic dreptul la următoarea ieșire. Mereu vorbeam cu prietenii că este stupid să dăm atâția bani. Apa mea era cât berea prietenilor mei.

Tânără: Are logică, chiar are logică! Apa și mâncarea ar trebui să fie un drept uman. E dreptul tău efectiv, revendicați-l!

Andreea Crăciunescu, jurnalist Digi24: Mulțumesc, dar aș dori un pahar gratuit cu apă, te rog.

Chelner: Sigur!

Andreea Crăciunescu, jurnalist Digi24: Deși am văzut ca am întâmpinat câteva situații neplăcute la terasele unde am fost, suntem încurajați să renunțăm, pe cât posibil, la apa îmbuteliată, mai ales că așa protejăm și mediul înconjurător. Mulțumesc!

România a introdus această lege la recomandările Uniunii Europene. Reglementări similare se aplică, de altfel, în majoritatea statelor din vestul Europei.

Editor : Izabela Zaharia