O zonă unică în țară este pe cale de dispariție din cauza secetei. Delta Neajlovului, din cadrul Parcului Național Comana, a secat aproape complet. Sutele de specii de păsări rare, unele unice, au început să plece. Puțini pești au supraviețuit verii neobișnuit de calde. Președintele Consiliului Județean Giurgiu spune că a vrut să facă investiții concrete pentru paradisul pierdut. N-a găsit însă specialiști și nici banii ceruți de la Guvern nu i-a primit. Administrația parcului a refuzat dialogul.

În acte, paradisul acesta pierdut în canicula verii figurează ca arie protejată de interes național. 31 de specii de mamifere, 19 specii de pești și 141 de specii de păsări își găsiseră casă bună în delta Neajlovului. Jumătate dintre ele sunt ocrotite internațional. S-a ales însă praful de deltă iar0 parte din faună a plecat spre locuri mai prietenoase, ori a murit, precum peștele care plutește pe mal, prin mâl, prin ochiuri răzlețe de apă.

Reporter: Ce avem aici? Pește mort.

Aurel Enache, primar Comana, Giurgiu: „Pește mort, da. Pentru că a secat foarte mult Neajlovul, din lipsă de precipitații, din lipsă de apă. S-a mai oprit și în amonte, s-au mai pus stăvilare în fața Neajlovului. Se întâmplă ce se întâmplă. N-a fost așa ceva niciodată”.

Reporter: De când a secat?

-„De vreo trei luni de zile”.

Reporter: Au murit peștii, au plecat lebedele, s-a ales praful.

-„Da. Mai e apă încolo, departe. Dar aici a secat. Dacă n-a plouat, nu nimic...”.

Ca să-și revină cât de cât, în delta Comanei ar fi nevoie să cadă nu mai puțin de 2.000 de litri pe metrul pătrat, dar și să plouă abundent în amonte de Argeș.

Aurel Enache, primar Comana, Giurgiu: „Să mai crească încă trei metri, apa, ceea ce, zic eu, nu cred că se poate”.

Reporter: A rămas această limbă de apă.

Aurel Enache, primar Comana, Giurgiu: „Așa era când eram eu copil, până să se construiască acest dig. E albia veche, mamă a Neajlovului. Atât a mai rămas. Aveam 700 de hectare de luciu de apă și acum nu mai avem deloc. După părerea mea, ar mai trebui înălțat vreo jumătate de metru, un metru. Dar dacă vin ploi torențiale... se inundă Budeniul, satul”.

Administrația Parcului Național Comana a refuzat dialogul cu Digi24. Ne-au recomandat să trimitem mail pentru detalii și filmare către Romsilva, și când ne-or răspunde, să revenim. L-am sunat pe președintele Consiliului Județean Giurgiu și am aflat că pentru aria protejată de interes național de la Comana nu s-au găsit nici bani, nici specialiști.

Dumitru Beianu, președintele CJ Giurgiu: „Am vrut să facem un proiect pe fonduri europene, să ridicăm nivelul în deltă. Și, din păcate, nu am găsit soluția tehnică acceptată de ghid. Am făcut niște reparații acum și încercăm să găsim niște soluții pe cont propriu, dar trebuie să căutăm specialiști. Am vorbit cu Apele Române să preia ei digul și au zis că nu pot. Am cerut bani la Guvern să facem lucrări cât mai ample, au zis că poate după rectificare. Pentru administrarea acelui dig și a deltei e nevoie de specialiști pe care o instituție publică evident că nu-i are”.

Reporter: E dezastru natural acolo.

Dumitru Beianu, președintele CJ Giurgiu: „De acord cu dumneavoastră”.

În lipsa banilor și a specialiștilor abilitați să țină paradisul Neajlovului în viață, responsabilii parcului național Comana își pot încerca norocul la ghicitoare. Le-a pus anunț public chiar pe copacii pe care îi au în îngrijire, cu mesajul: „Ghicitoare, dezlegări, blesteme, spor la afaceri, leacuri, noroc, viitor”.

