DIGI oferă joburi atractive în domeniul IT&C tinerilor care aspiră la o carieră de succes

DIGI | RCS & RDS, unul dintre operatorii de top din Europa în domeniul comunicațiilor electronice convergente, participă, în perioada 16-17 noiembrie 2022, la POLIJobs, târgul de cariere organizat de Universitatea POLITEHNICA din București.

Tinerii pasionați de tehnologie și inginerie vor fi întâmpinați la standul 58 de reprezentanții departamentului Resurse Umane DIGI. Fie că sunt absolvenți sau studenți, aceștia își pot dezvolta o carieră de succes într-una dintre cele mai importante companii de comunicaţii din România, având la dispoziție o ofertă generoasă de joburi, în domenii de interes, precum: IT&C, suport tehnic și servicii clienți.

Printre posturile oferite tinerilor IT-iști și viitorilor ingineri în telecomunicații se numără: Python Developer, iOS Developer, Android Developer, Php Developer, Java Developer, Frontend Web Developer, Inginer Network Monitoring Center, Inginer Date Mobile, Desenator tehnic, Inginer Field, Inginer Acceptanță și Mentenanță. De asemenea, studenții pasionați de domeniul tehnic pot opta pentru postul de operator în următoarele departamente: Configurări Echipamente, Suport Tehnic, Suport Voce și Rețea Date Mobile. Cei care doresc să se specializeze în domeniul telecomunicațiilor și să îmbine această direcție cu abilitățile persuasive și de gestionare a problemelor au la dispoziție următoarele joburi: Consultant Servicii Clienți limba română, spaniolă și italiană și Reprezentant Vânzări.

Rețelele extinse de fibră optică de ultimă generație ale grupului, precum și rețelele sale mobile de înaltă performanță, sunt rezultatul a peste 28 de ani de creștere continuă și o reflectare a know-how-ului său în construirea și operarea directă a acestora.

Tinerii studenți și absolvenții dornici să-și construiască o carieră de succes în cadrul DIGI pot depune CV-urile pentru joburile disponibile la standul special amenajat în clădirea Rectoratului Universității Politehnica din București (hol AN, stand 58), în perioada 16 - 17 noiembrie, între orele 10:00 – 17:00.

Oferta de joburi este disponibilă și pe pagina corporate de LinkedIn sau în secțiunea de cariere de pe site-ul companiei.

Despre Grupul DIGI| RCS & RDS

DIGI este liderul segmentului de servicii de internet fix, pay-tv și telefonie fixă după cotele de piață deținute în România și unul dintre operatorii europeni de top în domeniul comunicațiilor electronice convergente, derulând operațiuni în Spania, Italia și prezență în Portugalia și Belgia. Compania deține cea mai modernă (state of the art) și mai extinsă rețea de fibră optică din regiune. Grupul DIGI pune la dispoziția abonaților săi și o ofertă complexă de conținuturi trans-media, prin intermediul diviziei media care cuprinde: televiziunile Digi24, Digi Sport 1, 2, 3, 4, Digi4K, Film Now (pay-TV), Digi World, Digi Animal World, Digi Life, UTV, Music Channel și Hit Music Channel, radiourile Digi FM, PROFM, Dance FM, DIGI24 FM și serviciul de content Digi Online.