Doi bărbați din Cluj-Napoca au descoperit întâmplător bijuterii din aur și argint, din perioada migrațiilor

Comoară descoperită din întâmplare. Doi bărbaţi din Cluj-Napoca, ce căutau monede şi inele pentru porumbei, au dat peste şapte bijuterii unice din aur şi argint ce ar proveni din perioada migraţiilor. Obiectele au fost predate autorităţilor, iar specialiştii vor stabili exact valoarea şi vechimea lor.

Cei doi bărbaţi au plecat la vânătoare de comori în pădurile de lângă Cluj-Napoca. După două ore de căutări, au primit primele semnale din partea detectorului de metale. Nu se aşteptau să găsească chiar bijuterii din aur şi argint.

„Aceasta este o cataramă de aur şi argint după cum spun specialiştii, un fel de pandantiv de aur cu piatră, un cap de acvilă. Eu sunt pasionat de porumbei şi am găsit multe inele de porumbei în păduri, am vrut să îmi îmbunătăţesc colecţia şi aşa am început detecţia de metale”, afirmă Andrei Lumperdean.

„Am început să cercetăm zona împreună şi am găsit celelalte piese pe un areal destul de mare, aşa 6-8 metri pătraţi. Nu ne-a venit să credem în primul rând că este aur”, spune Flaviu Corbureanu.

Au predat bijuteriile celor de la Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniu. Specialiştii presupun că aici au fost îngropaţi cândva oameni înstăriţi.

„Reprezintă obiecte de inventar, de mormânt, probabil din perioada migraţiilor, secolele IV-V, probabil gepide, asta urmează să se stabilească”, afirmă Virginia Rădeanu, consilier principal Direcţia pentru Cultură Cluj.