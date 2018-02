Dovada că statul știa din 2017 de haosul de la salarii

ANAF ştia din decembrie că vor fi probleme cu salariile part time din ianuarie. Un consultant fiscal ne-a scris că a trimis o scrisoare la ANAF Cluj semnalând aceste probleme...

Lavinia Oancea, consultant fiscal: „În sesizare noi am întrebat (ANAF Cluj – n.red) ce se va întâmpla cu salariile part-time care au mai puțin de 3 ore, pentru că nouă ne ieșea în statul de plată un salariu negativ pentru acești salariați. Ei ne-au răspuns în data de 15 ianuarie că practic va trebui să renegociem salariul în așa fel încât acesta să nu fie negativ. Dar nu au luat în calcul salariile bugetarilor care sunt reglementate prin lege. Și nu a fost suficient să crească brutul doar cu contribuțiile angajatorului, pentru că cele ale angajatului au crescut. Totodată, cei de la ANAF au spus că și facilitățile oferite la SRL-D nu mai sunt aplicabile în 2018.

Mă așteptam ca ANAF-ul să să calculeze la nivelul salariului brut. Deci, dacă un salariat cu două ore câștigă 450 de lei, tu să calculezi contribuția la 450 de lei, nu să calculezi contribuția la salariul minim pe economie, pentru că este evident că oamenii vor ajunge să aducă bani de acasă. Și s-a întâmplat lucrul ăsta. Ei știau.

Majoritatea firmelor a crescut salariile brute ale oamenilor, să crească practic toată cheltuiala cu salariații, unii au anulat angajările.”

Pe termen mediu, firmele nu vor mai face angajări, pe termen lung ar putea începe disponibilizările, mai spune consultantul fiscal.

Lavinia Oancea crede că scopul Revoluției Fiscale a fost să se aducă mai mulți bani la buget: „Au vrut să aducă mai mulți bani, dar nu au luat în calcul că se poate ca angajatorii să nu își permită să crească cheltuiala cu salariații. Firmele nu au profiturile atât de mari, tu practic iei din oameni.

Ordonanța de urgență nu corectează situația. Practic, cheltuielile tot vor fi mai mari. Nu vor fi suportate de angajat, ci de angajator.

Ordonanța a fost picătura care a umplut paharul... Închipuiți-vă ce înseamnă să aplici modificări la câte 30 de salarii, trebuie negocieri la fiecare salariat. De trei zile lucrez doar pe modificările făcute de la 1 ianuarie. Luna viitoare încă trei zile doar ca să modific programul. La un moment mă gândesc că o să rămân fără clienți.”

Sesizarea consultantului fiscal făcută către ANAF Cluj în 2017:

„CATRE,

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Cluj-Napoca

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj

Birou Asistenta Contribuabili



Nr inreg. 4/27.12.2017



Subscrisa ..., avand sediul pe ..., reprezentata prin Lavinia Oancea in calitate de administrator, va solicitam indrumare si asistenta in cadrul exemplului de mai jos aplicabil domeniului de activitate al

societatii noastre:



Societatea doreste sa angajeze un om cu contract cu norma partiala de 2 ore/zi.



In 2017 contributiile datorate de angajator pentru persoane care nu mai aveau alt contract de munca se calculau la nivelul salariului minim pe economie.



1. In 2018 cotele de CAS 25% si Asigurari de Sanatate 10% se vor aplica tot la baza minima in cadrul persoanelor al caror venituri nu depasesc 1900 RON, deoarece in cazul in care se aplica baza minima, la contractele cu norma de 2 ore/zi contributiile depasesc salariul brut, angajatului

nemaiavand efectiv salariu net?



2. Pentru societatile SRL-D care nu plateau CAS angajator in 2017, in 2018 ce reducere se va mai aplica acestora?



Am atasat adresa semnata si stampilata.

Va multumim anticipat pentru raspuns.

Și răspunsul primit de ANAF Cluj:

Referitor la e-mailul dvs. înregistrat pe portalul A.N.A.F. sub nr. AC-10710522017-2017, transmis spre soluţionare instituţiei noastre de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, prin care ne solicitaţi un punct de vedere privind contribuţiile sociale datorate începând cu anul 2018, în cazul veniturilor obţinute de către o persoană fizică din desfăşurarea activităţii, pe baza unui contract de muncă cu timp parţial, vă comunicăm:

Referitor la Contribuţia de asigurări sociale, urmare modificărilor şi completările aduse Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 art.146 " alin.(1) Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora au obligaţia de a calcula şi de a reţine la sursă contribuţia de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor. Instituţiile prevăzute la art. 136 lit. d) - f), precum şi persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora au obligaţia de a calcula contribuţia de asigurări sociale pe care o datorează potrivit legii, după caz."

(…)

Totodată potrivit alin. (5^1) al aceluiaşi articol: "alin. (5^1) Contribuţia de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, calculată potrivit alin. (5), nu poate fi mai mică decât nivelul contribuţiei de asigurări sociale calculate prin aplicarea cotei prevăzute la art. 138 lit. a) asupra salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ." Cu excepţiile prevăzute la: "alin. (5^2) Prevederile alin. (5^1) nu se aplică în cazul persoanelor fizice aflate în una dintre următoarele situaţii:

a) sunt elevi sau studenţi, cu vârsta până la 26 de ani, aflaţi într-o formă de şcolarizare;

b) sunt ucenici, potrivit legii, în vârstă de până la 18 de ani;

c) sunt persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane cărora prin lege li se recunoaşte posibilitatea de a lucra mai puţin de 8 ore pe zi;

d) au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, cu excepţia pensionarilor pentru limită de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale, precum şi a celor care cumulează pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii cu pensia stabilită în unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii;

e) realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu salariul de bază minim brut pe ţară."

Referitor la contribuţia de asigurări sociale de sănătate în cazul veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, stabilirea şi plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate este prevăzută la art. 168 din Codul fiscal.

Potrivit art. 168 "alin. (1) Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora au obligaţia de a calcula şi de a reţine la sursă contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor."

Calculul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează prin aplicarea cotei prevăzute la art. 156 asupra bazei lunare de calcul menţionate la art.157.

Conform art. 168 (…) " alin. (5^1) Prevederile art. 146 alin. (5^1) - (5^3) se aplică în mod corespunzător."

Determinarea impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, termenul de plată şi obligaţiile declarative ale plătitorilor de venituri din salarii, sunt prevăzute la art.78 coroborat cu art.80 şi art.81 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare.

Plătitorii de salarii şi de venituri asimilate salariilor au obligaţia să completeze şi să depună Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit, până la termenul de plată a impozitului, inclusiv." (formularul 112) Contribuţiile sociale obligatorii calculate şi reţinute se plătesc la bugetul asigurărilor sociale de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile sau până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează, potrivit legii.

Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori datorează: Contribuţia asiguratorie pentru muncă în cotă de 2,25%, prevăzută la art. 220^3, alicată asupra bazei lunare de calcul, prevăzută la art. 220^4 din Codul fiscal.

Referitor la facilităţile pentru SRL-D, nu sunt prevăzute reglementări speciale. Conform prevederilor legale intrate în vigoare cu data de 01.01.2018, respectiv Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017, contribuţiile sociale obligatorii sunt suportate de către persoana fizică-salariat, angajatorului revenindu-i doar obligaţia de a calcula, reţine, efectua plata la buget şi de a depune Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit.

Pentru a beneficia de îndrumare şi asistenţă cu caracter general, în domeniul fiscal, vă stă la dispoziţie Call-center-ul ANAF la numărul de telefon: 031.403.91.60.

Vă supunem atenţiei faptul că punctul de vedere mai sus exprimat se încadrează în prevederile art.2 din O.P.A.N.A.F. nr. 1338/2008 pentru aprobarea Procedurii privind îndrumarea şi asistenţa contribuabililor de către organele fiscale, respectiv „îndrumarea şi asistenţa contribuabililor constau în furnizarea de informaţii cu caracter general în legătură cu modul în care aceştia trebuie să procedeze pentru a beneficia de un drept fiscal sau pentru a se conforma unei obligaţii fiscale”.