Efect. Centrele de asistență socială din Harghita nu mai au bani pentru funcționare

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Harghita a rămas fără fonduri pentru plata salariilor şi pentru funcţionarea centrelor pentru adulţi. Directorul instituţiei, Elekes Zoltan, cataloghează situaţia ca fiind una de criză și spune că, dacă ar fi acordat sporurile și voucherele de vacanță stabilite de Guvern, ar fi rămas fără bani încă de acum două luni.

Sursă foto: Getty Images

DGASPC Harghita nu mai are bani pentru salariile angajaţilor pentru lunile octombrie, noiembrie şi decembrie, fiind epuizate fondurile şi pentru asigurarea hranei şi a încălzirii la centre de adulţi, în vreme ce pentru centrele de copii mai sunt bani doar pentru aproximativ o lună.



Elekes Zoltan spune că la ultima rectificare bugetară nu s-a acordat niciun leu la capitolul „protecţia copilului şi persoanele cu dizabilităţi”, chiar dacă au fost numeroase solicitări în acest sens şi dacă nu se va găsi o soluţie, se va ajunge la situaţia în care centrele destinate adulţilor şi copiilor vor trăi pe datorie sau din donaţii, aşa cum s-a întâmplat în a doua parte a anului trecut.



Şeful DGASC Harghita consideră că nu există voinţă politică pentru actualizarea standardelor de cost, care ar rezolva această problemă.



„S-a ajuns în situaţia aceasta pentru că nu s-a făcut ceea ce cerem de doi ani, actualizarea standardelor de cost. Tot avem promisiuni, dar nu există voinţă politică să se facă acest lucru, cred că este un joc politic acolo cine să finanţeze mai mult activităţile de asistenţă socială. În condiţiile astea, dacă nu se actualizează standardele, se aşteaptă mai mult de la consiliile judeţene, să contribuie mai mult. (...) La noi, contribuţia Consiliului Judeţean e conform cerinţelor, să spunem aşa, deci nu acolo ar fi cea mai mare problemă”, a declarat, pentru Agerpres, Elekes Zoltan.



Acesta a făcut referire la „o situaţie cinică”, în care Ministerul Muncii, prin Inspecţia Socială, recomandă creşterea numărului de angajaţi din sistemul de protecţie, dar nu alocă fonduri în acest sens şi a amintit că instituţia se află în imposibilitatea de a acorda sporuri sau tichete de vacanţă, aprobate prin hotărâri de Guvern.



„În prezent, lucrăm cu 790 de angajaţi, acest număr a mai scăzut faţă de anul trecut, deşi ni se cere mult mai mult. Am avut un control de la Inspecţia Socială şi măsura principală pe care trebuie să o îndeplinim, ca să nu ni se ia acreditările şi licenţierile serviciilor, se referă la anagajarea de personal în plus. E o situaţie chiar cinică, atunci când Ministerul Muncii, prin Inspecţia Socială, cere să angajăm persoane în plus, dar nu doreşte să actualizeze standardele de cost, pe baza cărora am putea finanţa aceste locuri în plus. Tot aşa, Ministerul Muncii acordă sporuri, prin generozitatea lui, conform unor hotărâri de guvern, acordă vouchere de vacanţă, conform unor hotărâri de guvern, pe care noi nu le putem aplica fiindcă nu ni se acordă finanţare. Dacă dădeam şi vouchere de vacanţă, sigur ni se terminau salariile cu o lună în urmă, sau dacă aplicam sporurile, cu două luni în urmă”, a precizat Elekes Zoltan.



El a adăugat că s-a ajuns, din nou, în această situaţie, întrucât domeniul asistenţei sociale nu este unul „interesant” pentru politicieni, pentru că nu vizează o categorie largă a societăţii, ci este vorba de oameni aflaţi „la marginea societăţii”, care nu au o voce puternică.



Directorul DGASPC Harghita a solicitat din nou sprijin din partea Guvernului şi a reiterat faptul că se pot găsi soluţii pentru rezolvarea acestei probleme, „dacă există voinţă politică”.



O situaţie similară s-a înregistrat şi în 2017, când DGASPC Harghita a terminat încă din luna august fondurile atât pentru plata salariilor cât şi pentru funcţionarea centrelor pentru copii şi adulţi.



Angajaţii din sistemul de protecţie socială au intrat în grevă atunci, iar centrele de îngrijire au funcţionat o vreme cu donaţii primite de la persoane fizice, firme sau instituţii sau din banii alocaţi de Consiliul Judeţean Harghita.



Problema a fost rezolvată în luna noiembrie, când Guvernul a alocat zece milioane de lei pentru funcţionarea DGASPC.

Etichete:

,

,

,

,