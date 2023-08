"Fabrica de Zahăr din Luduș va relua producția din octombrie", dă asigurări ministrul Economiei Radu Oprea

Ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Ştefan-Radu Oprea, a anunţat, vineri, la Târgu Mureş, că a vizitat Fabrica de Zahăr din Luduş, care a contractat deja jumătate din producţia de sfeclă de zahăr de care are nevoie. Ministrul are convingerea că, începând din luna octombrie, în acest oraş se va produce din nou zahăr din sfeclă produsă în ţară.



"Astăzi am venit să văd cum evoluează mediul de afaceri local, care sunt provocările. Prima vizită a fost la Fabrica de Zahăr din Luduş, unde am cunoscut un management foarte decis ca în octombrie să pornească producţia de zahăr. Am înţeles că astăzi au deja contractată jumătate din producţia de sfeclă de zahăr de care au nevoie şi că speră prin faptul că vor începe la timp, vor începe să producă, să determine fermierii să aibă mai mare încredere şi să planteze pe cel puţin 6000 de hectare, atât cât au nevoie pentru a putea să meargă în plin (...)

S-a ajuns la salvarea acestui proiect de către un investitor român, împreună cu fermierii din zonă şi eu cred că într-adevăr, începând cu octombrie vom vedea că fabrica din Luduş va produce zahăr din nou din sfecla de zahăr produsă aici", a declarat ministrul Ştefan-Radu Oprea, într-o conferinţă de presă susţinută la sediul companiei MATEROM din Târgu Mureş, transmite Agerpres.



Ministrul a arătat că Fabrica din Luduş are "un plan de management foarte bine articulat", care înseamnă diversificarea afacerilor, nu doar în producţia de zahăr sub brandul «Zahăr de Luduş» şi că a discutat cu managerii despre schema de ajutor de stat aflată în lucru la Ministerul Agriculturii.



"Am vorbit cu managementul de acolo, le-am spus despre schema de ajutor de stat pe care Ministerul Agriculturii o are în lucru în acest moment şi care se referă la procesarea produselor agroalimentare în România. Şi această fabrică de zahăr este una dintre cele care ar putea să aplice la această schemă de ajutor de stat, pentru că vor să se doteze cu linii de producţie în plus cu linii de ambalare, cu linii de etichetare.

Sunt lucruri prin care statul român, Guvernul României încearcă să limiteze importurile din străinătate, să producem cât mai mult aici, în România, obiectivul major este acela de a echilibra balanţa comercială şi astfel de poveşti de succes, cum sperăm să fie cea de la Fabrica de Zahăr Luduş, care a trecut printr-o poveste pe care dvs. o ştiţi mai bine ca mine, cu aproape de vânzare, de tăiere şi de a merge la utilajele la fier vechi", a afirmat Ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului.



"A fost un stimulent important pentru fermieri faptul că subvenţia la sfeclă de zahăr a fost undeva până la 2.500 euro pe anul trecut. Mă bucur că fermierii au început să cultive din nou sfeclă de zahăr, pentru că ăsta e un avantaj foarte mare şi pentru fermierii din zonă, din judeţul Mureş, din judeţele învecinate. Să ştiţi că la fabrica de zahăr de la Luduş va veni sfeclă de zahăr inclusiv din Arad în acest an", a susţinut Dumitriţa Gliga.