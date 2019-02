Firea răspunde criticilor privind RADET: Ziua sunt primar și noaptea mă duc să ciuruiesc ţevile?

Decizie importantă azi pentru bucureşteni, în şedinţa de Consiliu General al Capitalei. Primarul Gabriela Firea supune la vot înfiinţarea a două firme care să preia atribuţiile RADET şi angajaţii Regiei, odată ce aceasta va intra în faliment. Reprezentanţii USR spun că nu vor vota proiectele de înfiinţare a celor două companii.

Gabriela Firea, primarul general al Capitalei: Cum vreţi să rezolvăm această problemă cu ţevi de 50 de ani? Am ciuruit eu aceste ţevi? Gabriela Firea se duce noaptea şi ciuruieşte ţevile RADET? Mă transform aşa, mă fac că mă duc la culcare, după ce îmi adorm copiii, mă transform într-o arătare şi mă duc prin subteranele Capitalei şi iau un burghiu, pe Alex Burghiu, şi fac nişte găuri în ţeavă şi apar avarii. Cred că am o viaţă dublă. O viaţă în care sunt primar general şi vin să mă certaţi dvs şi o viaţă de noapte în care eu intenţionat mă duc şi dau găuri la conducta de la RADET ca să fie avarii, să o ducă lumea rău ca pe urmă să vin să spun că am rezolvat problema.

Urgenţa noastră este legată de ziua de mâine. Ziua în care poate fi declanşat falimentul radet, ziua care poate fi un debut al haosului în sist de termoficvare din Buc. Un haos care nu poate să-mi fie mie imputat pentru că nu sunt primar de 20 de ani şi nici dvs nu sunt vinovaţi pentru ceea ce s-a întâmplat. Dar vor fi părtaşi la dezastru acumulat în 30 de ani cei care nu înţeleg cât de serioasă este această prob şi care nu poate fi sub unor polemici nesfârşite politice.

