Grevă la metrou. Ce spune șefa Metrorex despre riscul ca angajații să oprească lucrul

Negocierile cu partenerii de dialog social pentru încheierea noului Contract Colectiv de Muncă vor continua şi vom avea înţelepciunea necesară astfel încât cetăţenii să nu sufere, a declarat, marţi, directorul general al Metrorex, Mariana Miclăuş, după ce a participat la un eveniment de specialitate.



„Încă suntem în negocieri cu partenerii de dialog social. Vom avea înţelepciunea necesară, ambele părţi, astfel încât cetăţenii să nu sufere. Negocierile sunt într-adevăr intense, lungi. Chiar şi acum mă întorc (la sediul companiei - n. r.) pentru că vom avea o altă întâlnire cu partenerii. Sper şi cred că suntem pe drumul cel bun de a rezolva problemele de ambele părţi, de a găsi soluţia optimă pentru societate, în general”, a afirmat Miclăuş, potrivit Agerpres.



Întrebată dacă aceste negocieri se vor încheia la 31 octombrie, termenul de finalizare a negocierilor prelungit cu acordul sindicatului de la metrou, USLM, şeful Metrorex a răspuns: „Eu sper să terminăm. Dacă nu se vor finaliza, vom mai solicita o prelungire”.



„Comisia de negociere are şi un mandat de la Consiliul de Administraţie, căruia trebuie să-i prezentăm rezultatul. De aceea spun că este posibil să solicităm o prelungire dincolo de 31 de octombrie”, a subliniat ea.



Mariana Miclăuş a susţinut că drepturile salariaţilor merg în continuare până la încheierea noului Contract Colectiv de Muncă (CCM), iar în ceea ce priveşte creşterile salariale solicitate de sindicalişti încă nu are un impact financiar, însă analizele sunt în desfăşurare.



„Mai avem anumite articole din contract de negociat. După cum se cunoaşte, drepturile salariaţilor merg în continuare, aşa cum prevede şi Legea 195/2020, Legea statutului personal feroviar. Până la încheierea unui nou contract de muncă, salariaţii îşi păstrează drepturile. Ceea ce solicită dumnealor reprezintă în primul rând acordarea drepturilor suspendate, ca urmare a prevederilor Legii 296, respectiv acordarea tichetelor de masă tuturor salariaţilor, adică şi celor al căror salariu depăşeşte 8.000 lei, acordarea premiilor, care nu se mai acordă conform Legii 296, şi, de asemenea, solicită şi o indexare a salariului luând ca bază de calcul salariul minim brut garantat în plată începând cu 1 ianuarie 2025, respectiv 4.050 lei, cu încadrare în statutul personalului feroviar, Legea 195, şi sunt discuţii”, a spus directoarea Metrorex.

„Trebuie să identificăm care este impactul, sunt tot felul de la analize făcute la nivelul nostru, o să le facem şi cu dânşii, vom vedea impactul financiar. Deocamdată nu aş putea spune că există un anumit procent de creştere sau ceva. (...) Deocamdată nu cunoaştem nici la acest moment politica salarială ce va fi introdusă în legea bugetului de stat pe 2025. Încă purtăm discuţii şi vom vedea care este procentul”, a explicat Mariana Miclăuș.

Sindicatul de la Metrou a prelungit până pe 31 octombrie discuţiile cu conducerea Metrorex pe contractul colectiv de muncă. În caz că negocierile eşuează, în maximum trei săptămâni ar putea fi declanşată greva generală.

„Ne-am certat, ei tot că nu, şi le-am mai dat o şansă până pe 31 octombrie să mai negociem. Dacă nu, ne apucăm de ce ştim mai bine, de bătaie, de ieşit în stradă, de luptă sindicală, pentru că nu se poate. Atunci când are o lege care spune să-ţi ia drepturile ţi le ia şi atunci când are o lege care îi obligă să dea drepturi uită să ţi le dea. Noi nu ne certăm pe prostii, noi vrem banii care ni se cuvin, pe care sunt obligaţi de lege să ni-i dea: adică o indexare nu e o creştere salarială, e o indexare cu rata inflaţiei şi cu salariul minim european cu care ne lăudăm atât de tare când ne ducem la OCDE la nivel european, şi când este să le dăm la cetăţeni, la salariaţi, uităm să-l dăm. Avem o lege care spune că statutul personalului feroviar are un anumit nivel de salarizare în funcţie de salariul minim brut pe economie. Atâta timp cât ăla a crescut cu 1.050 de lei, trebuia să ne crească cu 1.050 de lei şi nouă. Prin faptul că le plafonează, înseamnă că noi rămânem femei de serviciu cu sistemul personalului feroviar calificat", a afirmat duminică preşedintele Unităţii Sindicatul Liber Metrou (USLM), Marian Artimon.

Editor : B.E.