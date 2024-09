Medicamente care îi lasă pe șoferi fără permis. Ce substanțe pot da rezultat pozitiv la testul antidrog

Șoferii pot rămâne fără permis auto dacă au luat anumite medicamente, s-au urcat la volan și au fost testați în trafic de către polițiștii de la rutieră. În urma testelor rapide efectuate, mai multe substanțe din compoziția medicamentelor pot da rezultat pozitiv la DrugTest.

Medicamentele sau suplimentele alimentare care sunt contraindicate conducătorilor auto au inscripționate pe ambalaj un triunghi cu laturi roșii, iar în centru au un semn de exclamație de culoare neagră. Semnul pe ambalaj este încadrat într-un pătrat de culoare albă.

Chiar dacă nu fac parte din categoria substanțelor psihoactive ilegale, există o serie de medicamente care pot influența rezultatul testelor antidrog și pot da reacții fals pozitive.

Substanțe din compoziția medicamentelor care pot ieși pozitiv la Drugtest

Medicamente analgezice. Medicamentele recomandate pentru gestionarea/tratarea durerii precum paracetamol sau ibuprofen, pot conține substanțe ce pot fi detectate ca opiacee (morfină, codeină) în testele rapide antidrog.

Medicamente utilizate pentru tratarea anxietății, insomniei și spasmelor musculare. Pot apărea ca benzodiazepine (ex: xanax), substanță psihoactivă ilegală, chiar dacă tratamentul este prescris de medic pentru diferite afecțiuni.

Medicamente pentru tratamentul depresiei și tulburărilor afective. Utilizarea antidepresivelor poate duce la un rezultat fals pozitiv DrugTest, pentru diverse substanțe psihoactive.

Medicamente pentru ADHD. Substanțe utilizate pentru tratarea tulburării de hiperactivitate cu deficit de atenție pot fi detectate ca amfetamină în testele antidrog, chiar dacă sunt administrate/recomandate legal (de medic) pentru o afecțiune medicală.

Banalele picături sau spray-uri pentru decongestionarea nasului pot duce la rezulat pozitiv pentru amfetamină sau alte substanțe psihoactive în testele antidrog

Medicamente antihistaminice și decongestionante. Anumiți compuși din medicamentele pentru tratarea alergiilor, răcelilor și congestiei nazale pot duce la rezultate pozitive pentru substanțe psihoactive în testele rapide antidrog.

Medicamente pentru răceală și tuse. O serie de siropuri și tablete pentru ameliorarea simptomelor răcelii și tusei pot conține compuși care se metabolizează în substanțe detectabile de testele antidrog (codeină) și pot duce la rezultate fals pozitive pentru opiacee sau amfetamină. Printre acestea se numără și anumite medicamente antialergice, antibiotice, antiepileptice, vasodilatatoare.

“Oamenii nu ar trebui să se gândească la ce tratamente să ia ori să evite pentru a ieși pozitiv sau negativ la DrugTest, cât timp, obiectiv, acele substanțe sunt inofensive, ori sunt necesare pentru a-și desfășura viața. Evident, vorbim de orice medicamentație pentru care nu există o interdicție legală de a șofa.

Tocmai, oamenii ar trebui să continue să ia tratamente așa cum le recomandă medicul, dacă vorbim de cele prescriptibile, ori pe baza prospectului, dacă vorbim de medicamente disponibile fără rețetă.

Testul folosit de Poliție poate da rezultate false pentru întreaga gamă de medicamente "banale", gamă consumată de milioane de români anual, printre care paracetamol, ibuprofen, pseudoefedrină (picături de nas).

Legat de medicamentele care nu sunt accesibile fără rețetă ori în context medical, drug-testul depistează tot: de la miile de anestezii efectuate zilnic în spitale, la tratamente de care oamenii au nevoie tocmai ca să poată să conducă (de exemplu amfetamine pentru gestionarea ADHD - și a diabetului).

Mesajul important este să nu ne ghidăm sănătatea după ce depistează sau nu depistează testele, ci după ce ne spune medicul”, a declarat pentru Digi24 Răzvan Zaha, criminolog specializat în politicile publice din domeniul drogurilor și criminologie publică intervenționistă.

"O importanță deosebită o are și acordarea unor limite terapeutice pentru șoferii cu diferite tratamente care nu sunt de natură a le afecta în mod negativ abilitățile de condus (e.g. tratamente psihiatrice precum ADHD, atacuri de panică, anxietate, tratamentul durerii, etc.), fie prin incapacitatea farmacologică a substanței de a influența advers abilitățile de șofat, fie prin dozaje mici, fie după epuizarea efectului medicamentos ori prin faptul că prezența substanței are în fapt efectul de a reduce riscurile la care se supun pacienții care conduc", potrivit Analiza Declic.

Guvernul a modificat în ședința din luna iulie ordonanţa de urgenţă privind siguranţa rutieră. În situaţia în care rezultatul testelor antidrog în laboratoarele de medicină legală nu vine în maximum 72 de ore, şoferii cărora le-au fost suspendate permisele le primesc înapoi.

