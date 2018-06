Nepoata lui Traian Băsescu merge la grădinița unde mai mulți copii s-au îmbolnăvit

Familia unui fost preşedinte are emoţii. Una dintre nepoatele lui Traian Băsescu este înscrisă la grădiniţa din Bucureşti unde 17 copii au ajuns la spital din cauza mâncării, cel mai probabil. Familiile acestora aşteaptă cu nerăbdare rezultatul anchetei începute de autorităţi, ca să afle cine le-a îmbolnăvit copiii.

Iniţial, inspectorii sanitari au luat în calcul faptul că smântâna primită la masă şi miercuri şi joi a fost cea care le-a stricat vacanţa de 1 iunie copiilor. Un părinte spune însă că fetiţa lui s-a îmbolnăvit de marţi.

„Şi ea a avut probleme! A fost, practic, primul caz. Noi avem un grup la grădiniţă şi am scris dacă s-a mai întâmplat cuiva. Şi au zis că nu. Şi a doua zi au început şi ceilalţi să... Am mers la medicul de familie şi am tratat-o acasă! În ziua când a păţit ea nici măcar nu a fost smântână în meniu. Un coleg de la ea din grupă este internat, într-adevăr. La Gomoiu. Şi am înţeles că este spre bine acum. Se reface. Şi ceilalţi, la fel”, spune mama unei fetițe.

Multi dintre copiii care s-au îmbolnăvit sunt vecini. Părinţii şi bunicii sunt panicaţi. Dar admit că-şi vor duce copiii şi nepoţii în continuare aici, pentru că n-au alte soluţii.

Printre copiii înscrişi la grădiniţa Brânduşa este şi Sofia, mezina Elenei Băsescu. Contactat de Digi24, fostul preşedinte a precizat că nepoata sa a lipsit de la grădiniţă.