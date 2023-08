(P) 5 motive să mergi anul acesta la Jazz in the Park

Bineînțeles, nu e obligatoriu să mergi la un festival de jazz, dar credem că e bine să o faci. Mai ales atunci când e vorba de un festival recunoscut la nivel internațional, cum e Jazz in the Park din Cluj-Napoca, câștigător al titlului Best Small Festival la European Festival Awards pentru ediția din 2019.

Dacă premiul nu te-a convins (deși a fost câștigat „pe bune”!), atunci îți dăm alte cinci motive care te pot face să iei drumul Clujului la început de toamnă, mai exact în 1-3 septembrie.

Primul motiv: Muzica în sine

Probabil că, atunci când auzi „jazz”, te gândești la o muzică mai greu de digerat sau pentru care ai nevoie cel puțin de un MBA să o pricepi. Ei bine, nu-i chiar așa. În fapt, jazzul e coloana sonoră a emoțiilor tale. Este sunetul introspecției, al gândurilor mai profunde, al unor stări pentru care trebuie să fii pregătit să-ți deschizi mintea și sufletul. Ca urmare, dă-ți voie să experimentezi stări emoționale noi, extinde-ți zona de confort, fă saltul spre un nou și diferit „tu”. Explorează și, mai ales, #Ascultă! Dă o șansă muzicii și artiștilor care vin la Jazz in the Park. Vei fi uimit! 

Al doilea motiv: Locul unde se întâmplă

Nu doar că are loc în efervescentul Cluj, orașul-magnet când vine vorba de festivaluri, dar se întâmplă și în cel mai vechi muzeu în aer liber din România. Ne referim la Parcul Etnografic Național „Romulus Vuia”, deschis publicului în 1929, un loc care se potrivește mănușă spiritului Jazz in the Park. Vei păși într-o lume de o frumusețe ancestrală, în care fiecare gospodărie are propria poveste, un spațiu căruia Jazz in the Park i-a dat o a doua viață. De altfel, e în ADN-ul Jazz in the Park să resemnifice spațiile publice mai puțin băgate în seamă, așa că du-te să vezi cum reușesc să facă asta. Cine știe, poate îți va cădea cu tronc locul ăla și vei reveni an de an.

Al treilea motiv: Bugetul decent

Jazz in the Park a fost întotdeauna un festival profund dedicat comunității, gândit în așa fel încât oricine să poată participa. Dacă înainte de pandemie festivalul era gratuit, dat fiind că se desfășura într-un spațiu neîngrădit – Parcul Central, odată cu impunerea restricțiilor și mutarea în Parcul Etnografic, accesul s-a făcut pe bază de bilete. Acestea au avut însă mereu prețuri de bun-simț. Nici ediția de acum nu face excepție, după cum se poate vedea pe iabilet.ro . Mai mult de atât, festivalul pune la dispoziția muzicienilor și celor care studiază muzica la liceu sau facultate un discount de 50%. Sună bine, nu? 

Al patrulea motiv: Timpul petrecut cu rost

Și ne referim aici la timpul petrecut între concerte, începând din momentul în care se deschid porțile festivalului. Va fi un timp în care vei avea de văzut, de gustat, de cumpărat, de ascultat tot felul de lucruri faine și bine făcute. Iar asta, pentru că gospodăriile parcului vor fi animate de o mulțime de activități interesante, o parte dintre ele gândite, cum e firesc, în jurul muzicii. Va exista un târg de viniluri unde pasionații de discuri își vor putea întregi colecțiile, va fi un hotspot cultural BRD, unde se vor ține lecții de cântat pe diferite instrumente, vor fi restaurante pop-up, locuri de joacă pentru copii, zone de relaxare și multe altele. Nu în ultimul rând, una dintre gospodării va fi dedicată „ Întâlnirilor pe prispă ”, o serie de discuții despre muzică și lumea din jurul ei. Se vor dezbate subiecte foarte actuale și care abordează rolul muzicii în societate, viitorul educației muzicale și relația dintre inteligența artificială și muzică. Mai mult de atât, tot aici vor fi prezenți artiști din festival, pe care publicul îi va putea întreba câte-n lună și-n stele. Cum ziceam, va fi un timp petrecut cu rost și pe care nu-l vei regreta.

Al cincilea (și cel mai cool!) motiv: Compania prietenilor patrupezi

Jazz in the Park este locul unde animalul tău de companie este foarte bine primit. Și nu doar pentru că totul se întâmplă într-un muzeu al satului, unde simbioza om-animal este la ea acasă, ci pentru că festivalul înțelege și acceptă comunitatea în toată complexitatea ei. Ca urmare, ia-ți câinele și du-te la Jazz in the Park! La fel ca tine, își va face o mulțime de prieteni și va fi fericit. Și, cine știe?, poate vei găsi un concert și pe gustul lui. 