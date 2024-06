Alegerile de duminică au scos la iveală și partea urâtă a procesului electoral. Oameni care, la îndemnul liderilor politici locali, pun ștampila mecanic pe sigla unui partid sau altul fără măcar să știe pentru ce alegeri au venit. „Am votat ce scria pe o bluză primită de la partid”, este mărturisirea unei femei. În comuna Toporu din județul Giurgiu a fost un singur candidat. Chiar și așa, situația i-a bulversat complet pe unii alegători.

Comuna Toporu din județul Giurgiu este una dintre localitățile din România unde a existat doar un singur candidat pentru funcția de primar. Practic, pe buletinul de vot a fost un singur nume. Chiar și așa, pe unii alegători situația i-a bulversat complet.

Reporter: Ce ziceți de situația asta că ați avut un singur candidat la Primărie?

Alegătoare: Păi...

Reporter: Știți că a fost un singur candidat!

Alegătoare: Da.

Reporter: Sigur?

Alegătoare: Rămâne același.

Reporter: Dar pe buletiunul de vot v-ați uitat, erau doi, unul, câți erau, trei?

Alegătoare: Păi rămâne același primar care era.

Reporter: Păi da, dar câți candidați erau pe buletinul de vot?

Alegătoare: Nu m-am mai uitat.

Reporter: Cum doamnă, păi și pe cine ați pus ștampila?

Primarul ne spune că după două mandate la PSD, anul acesta a sărit cu toată organizația în barca PNL. Așa se explică și lipsa oricărui contracandidat.

Constantin Ionescu, primar Toporu: „Să știți că au fost solicitări din partea celorlalte partide la anumiți potențiali candidați, dar aceștia au refuzat, fiind alături de mine. Sunt toți alături de mine, v-am zis, nu au vrut să candideze contra, nu contra mea, nu au vrut, pur și simplu nu au vrut să candideze. Efectiv mă sprijină tot satul.”

Oamenii s-au dus la vot încă de la prima oră. Fiecare a primit câte cinci buletine: pentru primar, consiliul local, președintele consiului județean, consiliul județean și europarlamentare. Mulți însă au pus ștampila mecanic, pe sigla unui partid sau altul, fără să aibă habar ce au ales, de fapt.

„Păi, e pentru primari, pentru parlamentari”, spune un alegător confuz.

Pentru tanti Ioana lucrurile au fost simple. A primit o bluză cu însemnele partidului, a memorat literele și apoi a pus ștampila în chenarul în care scria exact ce scria și pe bluză.

Reporter: Voiam să vă întreb dacă v-a fost greu să vă hotărâți în privința candidatului.

Alegătoare: Nuuuu, noi am făcut după... eu am văzut literele pe care le am pe bluza aia, numai acolo am făcut. Ne-a dat bluze d-astea albastre și ce a fost pe bluza aia am votat. Literele alea, nu mai țin, maică, minte. Trăiască bluza. Trăiască bluza, sănătate.”

Deși au fost cinci urne de vot, personalul secției i-a îndemnat pe oameni să nu se mai complice și să introducă toate buletinele într-o singură urnă.

„Sunt unii oameni care nu se descurcă și mai rău la împrăștie. Și le triem noi după”, explică un membru al comisiei.

Editor : D.C.