Pasajul de la Domnești, lacrimi şi disperare. Cum arată casa pentru care proprietarul primește prețul unui apartament

Disperare şi lacrimi printre familiile care urmează să fie expropriate din cauza viitorului pasaj suprateran de la Domneşti, Ilfov, de pe Centura Capitalei. Oamenii sunt nemulţumiţi de banii primiţi de la stat şi critică felul în care le-au fost evaluate proprietăţile. O femeie a fost anunţată că va rămâne fără o bucată din casă. Un cuplu va primi, în schimbul unei case de 300 de metri pătraţi, o sumă echivalentă cu preţul unui apartament. Autorităţile spun că unde-i lege nu-i tocmeală.

„Nici 300 de euro metrul? E posibil? Uitaţi-vă şi dumneavoastră. Cum au evaluat ăştia? Ce au făcut? Avem 300 şi ceva de metri. Muncim. De 9 ani muncim la ea. Ne distrug, nu alta! Ne distrug, ne distrug nenorociţii. Uitaţi-vă! Filmaţi tot să vedeţi cum e. Dormitoarele, tot. Uitaţi-vă: totul e făcut la gata. Nu avem nimic de ascuns. Uitaţi-vă cum arată! (plânge şi intră dintr-o cameră în alta) Uitaţi-vă că nu avem nimic de ascuns. Uitaţi-vă! Dacă se poate aşa ceva. În România, în ziua de azi. Suntem disperaţi!”, spune, cu lacrimile șiroind, Vasile Ungureanu, proprietar.

Chiar dacă proiectul pasajului Domneşti a fost anunţat încă din 2006, soţii Ungureanu au primit autorizaţie să-şi ridice casa în... 2009. Primăria nu le-a spus că vor urma exproprieri pe strada lor, aşa că oamenii şi-au investit liniştiţi toate economiile în casa mult-visată.

„Peste 100 de mii de euro am băgat în ea”, spune Vasile Ungureanu.

Recent au fost anunţaţi că vor primi 86 de mii de euro, iar casa le va fi demolată pentru a face loc viitorului pasaj suprateran.

„Am înţeles că e obiectiv naţional, că e interes naţional. Dar am vrea o sumă corectă, după preţul pieţei imobiliare - Sunt disperată! De când am primit acum ultima convocare pentru expropriere sunt disperată. Nu mai pot să dorm noaptea, nu mai pot să mănânc. Ajung să cad pe stradă, nu ştiu încotro o s-o luăm”, mărturisește Ionica Ungureanu.

Peste drum... altă familie, altă năpastă. Din cei 700 de metri, cât are curtea, statul vrea doar 280 şi... o odaie, din cele trei ale casei.

- Îmi ia prima cameră şi garajul, spune Ionela Svarici, proprietar.

- Vă taie casa pe jumătate?

- Da! Aşa au spus când au venit să măsoare.

- Glumiţi?

- Nu glumesc. Aşa ni s-a spus.

- Ce-o să faceţi?

- Păi nu ştiu! N-avem unde să ne ducem. Am trei copii.

Funcţionarii Primăriei Domneşti se apără cu legea în mână şi spun că, indiferent că vor sau nu, cele 38 de familii aflate pe lista expropriaţilor vor trebui să-şi părăsească proprietăţile, imediat ce le vor fi viraţi banii în conturi.

„De plecat... trebuie să plece!”, spune Bogdan Cojocaru, secretar la Primăria Domnești.

40 de milioane de euro costă pasajul suprateran de la Domneşti. Când va fi gata, va fi al doilea sens giratoriu suspendat din ţară. Ar trebui să rezolve problema aglomeraţiei de pe şoseaua de centură a Capitalei. Conform Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, lucrarea va începe anul acesta şi va trebui să fie terminată peste doi ani.