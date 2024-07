Pilot TAROM, despre reluarea zborurilor: „E decizia fiecărui pilot, le-a ajuns cuțitul la os”. Ce îi nemulțumește

Cezar Osiceanu, pilot la TAROM a explicat luni seara, în exclusivitate la Digi24, situația de blocaj de la compania aeriană. El spune că piloții au decis să nu se mai prezinte la serviciu din cauza mai multor probleme, unele de securitate a zborului, începând de la lipsa căștilor și până la mâncarea din avion și la salariile primite, care sunt cu mult mai mici decât la alți transportatori aerieni. În ceea ce privește revenirea la normal a zborurilor, acesta a declarat că „e decizia fiecăruia dintre piloți. Nu este o problemă că suntem într-o grevă. Aici a fost decizia fiecărui pilot căruia i-a ajuns cuțitul la os”. „Compania trebuia să asigure comunicare, să asigure piloți de schimb, nu e problema noastră, a mai spus Osiceanu.

Cosmin Prelipceanu, jurnalist Digi24: Ce știți despre ce se va întâmpla mâine, ma gândesc la pasagerii TAROM care au bilete și vor să știe dacă mâine vor zbura sau nu?

Cezar Osiceanu, pilot TAROM: În primul rând trebuie să ținem cont de un lucru foarte important, și anume, una dintre prevederile codului aerian spune că atunci când un pilot nu se simte apt pentru executarea misiunii de zbor are voie ca până la 48 de ore să nu execute această misiune. Anunță angajatorul, îi spune din ce cauză, și cu asta s-a încheiat discuția.

Angajatorul trebuie, teoretic, să asigure un pilot de rezervă, și aici intrăm pe un teren minat, pentru că în ultimii 5 ani au plecat 500 de piloți.

Ca să înțelegeți și mai bine, un pilot comandant de la ATR, care dă examene, muncește, de două ori pe an dă examen, dacă nu a luat simulatorul pică și nu mai zboară, are 12 mii de lei pe lună salariu. Un pilot comandant de Boeing are între 14 și 15.000 de lei pe lună salariu. Un pilot comandant, că e de ATR, că e de Boeing adună o medie de 4.500 de euro pe lună.

La Wizz Air, comandantul primește între 10 și 12 mii de euro net, în mână, iar copilotul 6.000 de euro.

Din cauza asta au plecat cei 500 de piloți care s-au dus la Qatar, Emirates, la companii de renume, direct comandanți. Adică au fost apreciați.

E problemă de management. În decurs de 5 ani s-au schimbat 19 directori. Și niciunul nu avea treaba cu aviația. Erau vânzători de vopsele, vânzători de mașini, de tablă și așa mai departe.

Toată lumea spunea că suntem mulți. OK, s-a restructurat, dar s-a făcut o restructurare prost gândită. Am dat afară însoțitori de bord, ca să îi închiriem dupa aceea de la Blue Air, care era concurenta noastră.

Mai e o problemă. În momentul de față nu avem căști de zbor, n-avem tablete, avem uniformă de 4 ani de zile. S-au rupt, arătăm jalnic.

E vorba și de siguranță personală și respect.

Eu de exemplu, am suferit o indigestie alimentară. De ce? Pentru că avem o firmă care nu se știe cum a ajuns aici, și ne dă niște platouri cu mâncare... sunt sute de reclamații. De 10 ori am pățit asta. Nu vreți să știți cum e în avion să te apuce burta, ca să nu spun altfel.

Această companie, în urmă cu un an de zile a fost amendată de ANSVSA pentru că toate platourile cu mâncare erau expirate.

Legea 223 obligă ca să se asigure la toate zborurile un platou de 5.500 de calorii în mod obligatoriu. Nu pot veni cu mâncare de acasă. Vin cu ea de acasă, trec prin filtre, întârzieri, 34 de grade cât e la nivelul pistei la umbră... Gândiți-vă ce e în aerogară, unde e saună cel puțin.

Cosmin Prelipceanu: Ce ar trebui să se întâmple, pentru ca mâine piloții să se întoarcă la muncă?

Cezar Osiceanu: Sincer, e decizia fiecăruia dintre piloți. Nu este o problemă că suntem într-o grevă, cum s-a spus. Aici a fost decizia fiecărui pilot căruia i-a ajuns cuțitul la os. Compania trebuia să asigure comunicare, să asigure piloți de schimb, nu e problema noastră.

Repet, este problema de siguranță. Dacă nu ai cască de zbor funcțională, nu poți să zbori, pentru că prevederea internațională spune că sub nivelul de 3.000 de metri, în urcare sau coborâre, tu trebuie să ai căștile pe urechi, ca să ai mâinile libere pentru a interveni în cazuri speciale. Or, dacă noi, jumătate dintre piloți nu avem căști, ce să facem?

Doi. Dacă regulamentul european îmi dă voie să zbor opt zile la rând cu două zile pauză, dar codul muncii din România îmi spune că nu am voie decât 5 zile cu două pauză, un pilot care greșește, ca e om, și este în perioada dintre a cincea și a opta zi, el răspunde penal și civil. Orice persoană interesată se poate adresa în instanță împotriva lui.

Eu azi am fost inapt din cauza indigestiei suferite, nu am știut de ceilalți colegi ai mei, pentru că am venit aseară foarte târziu. Azi am aflat cu stupoare despre situația acestor piloți. Nu se știe dacă și alți piloți se vor afla într-o situație de insecuritate mâine... ceea ce... Dumnezeu cu mila.

Eu din punct de vedere medical, dacă mâine sunt apt și mă cheamă compania, asta e. Sunt apt, trebuie să merg.

