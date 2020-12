Povestea șoferiței de troleibuz din Timișoara care a salvat 150 de vieți

Adesea trecem pe lângă oameni și nu îi observăm. Mai ales în această perioadă în care chipul ne este acoperit cu masca de protecție. Sunt eroii nevăzuți de lângă noi. Poștași, vânzători sau șoferi pe mijloacele de transport în comun. Urmăriți povestea unei femei care a salvat peste 150 de vieți printr-un gest simplu: a donat sânge constant.

Ramona Tabita are 39 de ani și este șofer de troleibuz în Timișoara. Spune că a căpătat pasiunea pentru mijloacele de transport în comun din familie.

Ramona Tabita Pîrpîlită: Au lucrat înainte și soră-mea, și maică-mea și cumnatu-meu vatmani. Și eu am venit cu gândul la tramvai, dar am văzut ca e mai fain la troleibuz. Am făcut o școală timp de 6 luni, am luat permisul, mie mi s-a părut ușor, probabil că mi-a și plăcut meseria.

Deși înfruntă zilnic agitația din trafic, Ramona se duce cu bucurie la muncă.

Ramona Tabita Pîrpîlită: Nu știu dacă mă credeți, dar eu chiar mă relaxez la lucru. La început mă enervam mai repede, acum m-am obișnuit și cu călătorii și cu traficul.

Ce nu știu călătorii despre cea care îi conduce zilnic la locul de muncă este că Ramona a donat sânge de peste 50 de ori și astfel a salvat peste 150 de vieți.

Ramona Tabita Pîrpîlită: Eram copil, maică-mea dona sânge și eu mă duceam cu ea. Pe mine nu mă lăsa să intru acolo cu ea niciodată și eu am zis na, la 18 ani și când am făcut 18 ani m-am dus și am donat și de la 18 ani donez și în ziua de azi. Mă simt foarte bine după ce donez, mă simt bine căa pot să salvez alte vieți, care chiar au nevoie.

Ramona merge la centrul de transfuzii cam o dată pe lună și cel mai des donează plasmă pentru copiii bolnavi de leucemie.

Editor : Monica Bonea