STUDIU Cât "costă" un trai decent pentru o familie din România

De aproape 7.000 de lei. De atât are nevoie pe lună o familie din România, din mediul urban, cu doi copii, pentru a-şi asigura un trai decent. Asta arată datele unui studiu realizat de Institutul de Cercetare a Calității Vieții. Problema e că puţin peste 200.000 de români câştigă peste 1.000 de euro net pe lună, iar asta înseamnă cam 4% din totalul populaţiei.

În România, un adult are nevoie de aproximativ 2.500 de lei pe lună, pentru o viaţă fără lipsuri. Cu alte cuvinte, trebuie să câştige cel puţin salariul mediu pe economie, ca să-şi întreţină locuinţa, să aibă o alimentaţie echilibrată, haine noi şi să plece în vacanţă o dată pe an. Un cuplu fără copii, care locuieşte într-un oraş reşedinţă de judeţ, are nevoie de 4.146 lei pentru acelaşi obiectiv. Suma creşte considerabil atunci când în familie apare primul copil - trece de 5.000. Dacă părinţii au doi copii, atunci au nevoie de aproape 7.000 de lei pe lună. În calcul au fost incluse cheltuielile cu studiile copiilor, tratamentele medicale şi ieşirile în oraş.

-Dvs pe lună, când trageţi linie, cam cât cheltuiţi?

-Păi 2.000 aşa cu sacrificiu. Că avem pensie eu 2.000, soţul 2.000.

-Jumătate din banii pe care îi cheltui sunt câştigaţi de mine şi în rest sunt ajutată de părinţi.

-Şi pe ce se duc cei mai mulţi bani?

-Pe ieşirile în oraş, pe haine şi pe studii, pe cărţi.

Din cei peste 5,2 milioane de salariaţi cu normă întreagă din România, aproximativ 220.000 au salarii de peste 1.000 de euro net. Adică, 4,14% din totalul populaţiei.

Dragoș Cabat, analist economic: Preţurile în România se apropie în mediul urban de cele din orice ţară şi orice oraş din Europa dezvoltată. Salariile românilor sunt încă mult în urma celor din Uniunea Europeană ceea ce înseamnă că în realitate românii nu pot să trăiască decent, conform definiţiei de decent pe care o dă studiul respectiv.

Potrivit Eurostat, România e pe ultimul loc la capitolul venitul median pe gospodărie, cu 2.742 de euro. Asta înseamnă că jumătate dintre gospodării au venituri peste această sumă. Suntem mult în urma Bulgariei - aproape 3.600 de euro - şi foarte departe de media europeană - peste 16.000 de euro.

