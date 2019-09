Tânăra găsită violată și sechestrată într-o locuință din Alexandria contrazice polițiștii: Știam ce s-a întâmplat în cazul Caracal

Tânăra găsită joi violată și sechestrată într-o locuință din Alexandria îi contrazice pe polițiști, spunând că s-a localizat singură și a dat indicații clare cu privire la locul în care se află. Polițiștii spuneau că au localizat fata în urma apelului la 112 în câteva minute și au salvat-o, transmite Mediafax.

Joi, polițiștii teleormăneni au comunicat public faptul că, dimineața, o fată de 19 ani a sunat la 112 pentru a cere ajutor, fiind sechestrată și violată într-un apartament din orașul Alexandria. În comunicatul transmis, polițiștii susțineau că fata nu a indicat adresa la care se afla, fiind nevoiți să o localizeze prin mijloace specifice.

„O persoană de sex feminin a sesizat prin 112 faptul că a fost victima infracțiunii de viol și este sechestrată într-un imobil din municipiul Alexandria, fără a indica adresa exactă. În scurt timp, prin mijloace specifice, s-a reușit localizarea apelantei într-un imobil din municipiul Alexandria, situat la etajul 4 al unui bloc de locuințe”, se arăta în comunicatul semnat de șeful IPJ Teleorman, Valentin Dumitrașcu.

Fata îi contrazice, însă, pe polițiști, declarând că înainte de a suna la Poliție a căutat prin locuință un indiciu cu privire la locul exact în care se afla. Astfel a găsit o factură, pe numele mamei presupusului agresor.

„El îmi luase telefonul. L-am rugat să nu dorm în aceeași cameră, m-a dus în camera mamei lui, mi-a dat telefonul, că avea încredere în mine. Știind ce s-a întâmplat în cazul Caracal, am vrut să aflu adresa și apoi să sun la poliție, ca să nu-i pun pe polițisti pe drumuri. Am găsit o factură de la apă, unde scria numele mamei băiatului și adresa unde mă aflam. Am sunat la poliție, mi-au vorbit frumos, în 10 minute au ajuns”, spune tânăra.

Ce spune IPJ Teleorman despre cazul fetei

Comisarul Iulian Orbeșteanu, din cadrul IPJ Teleorman, susține că la mijloc nu ar fi o minciună, ci o confuzie, pentru că în timp ce discutau cu fata la telefon se făcuse deja localizarea blocului. Factura găsită de fată le-a indicat doar apartamentul în care aceasta era ținută.

„În timp ce vorbea la telefon cu colegii mei, noi deja făcusem localizarea imobilului. Dar colega noastră i-a cerut fetei să caute ceva indicii în apartament și astfel a găsit factura aceea, care ne-a indicat exact numărul apartamentului”, a declarat Iulian Orbeșteanu, pentru Mediafax.

Până la această oră, tânăra nu a depus plângere la poliție împotriva tânărul de 22 de ani.

Poliția Teleorman anunța joi dimineață că o tânără a sunat la 112 și a anunțat că este sechestrată într-un apartament din Alexandria. Fata nu știa adresa exactă, dar a precizat că a fost victima unui viol, susțineau polițiștii.

Polițiștii teleormăneni au reușit să localizeze apelanta într-un apartament aflat la etajul patru al unui bloc din Alexandria. În locuință a fost găsită atât fata de 19 ani, cât și presupusul autor al violului, un tânăr de 22 din Alexandria, locuința aparținând părinților acestuia. Tânărul nu a opus rezistență la sosirea polițiștilor și a fost dus la poliție pentru cercetări.

De asemenea, a fost întocmit dosar penal pentru viol și lipsire de libertate.