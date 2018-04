Un pasager povestește cum un bărbat a încercat să deschidă ușa avionului în zbor :„S-a auzit un zgomot foarte puternic, ca un sunet de absorbţie”

Sâmbătă, 14 aprilie, pasagerii care au călătorit pe ruta Bucureşti - Roma cu Ryanair au trăit momente de panică şi spaimă, după ce un pasager a încercat să forţeze ieşirea de urgenţă a aeronavei. Din fericire, ceilalţi pasageri au reuşit să-l imobilizeze la timp şi astfel a fost evitată o tragedie.

Iulian Bodolica, în vârstă de 37 de ani, din Bacău, care se afla în avion împreună cu fratele său, Ionuţ, (29 de ani) şi un alt prieten, a povestit pentru Hotnews momentul în care a realizat ce se întâmplă în avionul în care se afla și cum l-a imobilizat pe cel care a încercat să deschidă ușa avionului:

„Îmi amintesc că eram în picioare alături de fratele şi prietenul meu, aşezaţi pe rândul 5, deşi locul meu era pe rândul 9. Cred că eram atunci singurul din avion în picioare. Ceilalţi pasageri aveau puse deja centurile de siguranţă. Am auzit că lumea începe să ţipe. M-am uitat şi eu speriat în spate, l-am văzut pe băiatul ăsta că avea mâinele pe mânerul uşii de ieşire, pe capac, cum ar fi. Eu inițial am crezut că ţine de uşă: primul gând a fost că uşa are probleme şi el o ținea, să nu se deschidă. Imediat după, am văzut clar cum trage de mâner şi am întrevăzut un spaţiu prin care se vedea ori afară, ori era un alt geam. S-a auzit un zgomot foarte puternic, ca un sunet de absorbţie. Într-o fracţiune, capacul a fost „tras” înapoi ca de un curent. Atunci am fugit înspre tânăr, nu știu când și cum am ajuns, de l-am luat de-acolo și l-am imobilizat jos. Doar atât îmi aduc bine aminte după ce l-am luat de lângă uşa avionului!”



Între timp, mulţi pasageri au intrat în panică: „Domnul care era aşezat lângă uşă nu a apucat să facă niciun gest, era oricum cu centura pusă. Era verde la faţă, ca paralizat. Erau mame cu copii mici, cu bebeluşi, ţipau”, povesteşte românul. Mulţi s-au speriat însă nu ştiau exact ce s-a întâmplat, pentru că erau cu centurile puse, fiecare la locul lui, şi nu au văzut.

Reprezentanţii companiei aeriene au precizat, pentru Digi24, că membrii echipajului au solicitat imediat ajutorul autorităţilor italiene, iar îndată ce avionul a aterizat, bărbatul a fost reţinut.

