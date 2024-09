Un pensionar din Giurgiu a câștigat premiul de 2,38 de milioane de euro la Joker. Mesajul lui pentru jucătorii la loto

Câștigătorul premiului de 2,38 de milioane de euro de la Joker, la extragerea din 15 septembrie, a mers marți la Loteria Română să-și ridice câștigul. El spune că joacă la Loto de aproape 50 de ani și are un sfat pentru românii care-și încearcă norocul.

Pensionarul din Giurgiu a câștigat premiul de categoria I la Joker, în valoare de 11.845.622,10 lei (2,38 milioane de euro), cu două variante simple jucate la o agenție loto din Giurgiu.

„Joc de aproape 50 de ani. Am avut încredere în Loteria Română, am jucat și am câștigat. Aveți încredere și jucați în continuare!”, este mesajul pe care câștigătorul îl transmite jucătorilor la loto, potrivit unui comunicat al Loteriei Române.

Câștigătorul este pensionar și participă de aproape 50 de ani la toate jocurile loto, însă jocul său preferat este Joker. El a spus că numerele alese nu au semnificație personală, că nu joacă niciodată aceleași numere și că va juca în continuare la fel ca și până acum.

A aflat că este marele câștigător chiar în ziua extragerilor, când a verificat biletul.

Bărbatul nu a dorit să-și facă publică identitatea.

