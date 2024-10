Ștefan Busnatu, prorector la Medicină, despre cazul Tătaru: "Să transformi o expresie de recunoștință în infracțiune este o mizerie"

Ștefan Busnatu, prorector pentru dezvoltarea infrastructurii informaționale, digitalizare și tehnologii inovative la Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București, comentează pe contul său de Facebook situația fostului ministru al Sănătății, Nelu Tătaru, și consideră că "e revoltător cum un gest uman, care reflectă aprecierea sinceră a celor vindecați, ajunge să fie tratat drept o infracțiune".

"Se întâmplă din nou! Justiția și presa își unesc forțele pentru a destabiliza corpul medical, de data asta cu un caz care atinge un punct sensibil: recunoștința pacienților. Dr. Nelu Tătaru, fost ministru al sănătății, este acuzat că a primit „șpagă” sub formă de ouă, găini și mici sume de bani de la pacienți care i-au mulțumit după ce le-a salvat viețile. E revoltător cum un gest uman, care reflectă aprecierea sinceră a celor vindecați, ajunge să fie tratat drept o infracțiune și mediatizat de toată media.

Nu vorbim aici de pretenții financiare pentru a avea acces la actul medical, ci de acea mulțumire profund umană, acele gesturi de recunoștință.

În urmă cu câțiva ani, am tras un semnal de alarmă personal despre șpagă, când un pacient a încercat obsesiv să îmi ofere bani.

Am refuzat categoric, iar asta a devenit o problemă pentru amândoi aproape ajungând în conflict. La acel moment am semnalat necesitatea de a structura si ameliora accesul la servicii medicale pentru a nu mai lăsa impresia oamenilor că nu au acces la medic pentru că nu au dat ceva. Oricum nimeni nu a ținut cont de nimic și atunci am decis să îmi fac o platformă proprie pentru programarea tuturor pacienților din țară - pentru a arăta un model de transparență. În situația de față, personal, mi se pare că să transformi o expresie de recunoștință în infracțiune este o mizerie absolută!", scrie Busnatu pe Facebook.

"Cei care sunt vinovați de adevăratele abuzuri scapă, în timp ce medicii care își fac treaba cu pasiune și dedicare sunt târâți în noroi. Și când intri în noroi nu te mai spală nimeni! Cazul Dr. Tătaru reprezintă doar un alt exemplu al atacurilor la adresa corpului medical – atac programatic doar cu miză politică – fără a se gândi la impactul acestuia asupra societății", continuă prorectorul Universității de Medicină și Farmacie București.

Nelu Tătaru a fost pus sub urmărire penală, joi, de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie într-un dosar în care este acuzat că ar fi primit mită, ca medic, sume de bani cuprinse între 100 şi 500 de lei, precum şi produse alimentare. Procurorii DNA Iaşi au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de Nelu Tătaru, medic specialist în cadrul Blocului Operator al Spitalului Municipal „Dimitrie Castroian” din Huşi, judeţul Vaslui, şi deputat, acesta dobândind calitatea de suspect pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită în formă continuată (57 de acte materiale).

Procurorii anticorupţie notează în ordonanţă că, în perioada 3 aprilie - 12 iulie, Nelu Tătaru ar fi primit cu titlu de mită sume de bani cuprinse în general între 100 şi 500 de lei, precum şi bunuri alimentare, de la 45 de persoane (pacienţi/aparţinători), în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor sale de serviciu în calitate de medic specialist, respectiv intervenţii chirurgicale, consult pacienţi ori eliberare de reţete medicale. În cauză se mai efectuează urmărirea penală şi privitor la alte 27 de persoane care au calitatea de suspecţi pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită, informează DNA.

