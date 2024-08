Apar informații noi din ancheta cutremurătoare de la Spitalul Sfântul Pantelimon, în care două doctorițe acuzate de omor calificat cu premeditare au fost arestate. Dosarul e fără precedent, iar anchetatorii acuză că aparatul prin care era administrat tratamentul menit să îi țină pe pacienți în viață ar fi fost folosit ca o adevărată armă a crimei. Medici de specialitate, care au vorbit de-a lungul zilei despre acest caz, spun că acuzațiile sunt nefondate.

Proba cheie a anchetatorilor e considerată arma crimei în dosarul de omor calificat de la Terapie Intensivă de la Spitalul Sf. Pantelimon din București. Este vorba despre injectomatul la care era conectat pacientul și la care anchetatorii au ajuns pe baza unei fotografii publicate pe siteul unde a apărut reclamația asistentei demise la începutul scandalului. Aparatul prin care e administrat tratamentul pacienților în stare gravă, printr-o serie de seringi automate, a fost expertizat la cererea anchetatorilor.



Alexandru Anghel, procuror Parchetul Capitalei: „Ancheta este una deosebit de dificilă, pentru că aceste aparate, injectomatele, care administrau noradrenalina, nu erau alocate pe un anumit pacient. Existau mișcări nedocumentate ale acestor aparaturi, erau duse dintr-un salon în altul, mutate de la un pacient la altul în funcție de necesități. Noi am avut acces la înregistrările salvate de aceste aparate și am putut ca în baza acelei fotografii care a circulat și în presă, să identificăm un anumit aparat și un anumit pacient”.



Anchetatorii susțin că datele stocate de aparat confirmă că doza de tratament a fost redusă de două ori, situație confirmată și de alte probe. Prima dată, spun procurorii, pacientul a fost salvat de o asistentă care ar fi mărit din nou doza. A doua oră când a fost scăzută doza, bolnavul a murit. Colegii doctorițelor acuzate resping ferm ipoteza.



Florina Pompilian, șefa secției ATI de la Spitalul Sf. Pantelimon:„Un pacient care avea tensiune 4 si noradrenalina 14, doctorița a scăzut doza intenționat, iar asistenta respectivă spune că eu am salvat pacientul pentru că am pus noradrenalina in pungă. Poftim? Aceeași asistentă ascunde din 26 pana în 4 si la același pacient, doctorița care nu a fost reclamată nicăieri pentru că a făcut asta, face același lucru la acelați pacient”.



Înregistrările făcute în spital, în timpul primelor anchete interne, din primăvară, vin să întărească acuzațiile procurorilor. Într-o discuție cu directoarea spitalului, o asistentă vorbește despre reducerea dozelor de noradrenalină.

Înregistrări din secția ATI Pantelimon

Directoare: Dar, la toți le-au făcut același lucru, cu Noradrenalina, le-a scăzut-o?

Asistentă: Ce v-am scris eu acolo, v-am redirecționat mesajele. În 6 - patul 1, în 7 - patul...la ăia, la toți le-au modificat Nora ( Noradrenalina).

Directoare: Și la alții le-a pus ser în loc de Nora?

Asistentă: La alții le-au pus ser fiziologic, în loc de Nora, da, exact.

În aceleași înregistrări, care au fost depuse și la parchet, o asistentă atrage atenția că fapta doctorițelor e ilegală.

Directoare: Asistentele nu comentează și ele?

Asistentă: Toată lumea comentează… Și pleacă medicul de lângă tine și tu iar îi dai la 20. Dar, dacă se învârte pe acolo… La mine s-a mai întâmplat și îmi ziceau: Ce faci? Păi, dacă scrieți în foaie (n.r. foaia de observație), îi las atâta… dar dacă nu scrieți în foaie, eu ce să fac? Eu mă duc la pușcărie degeaba? Dacă vine cineva? Se întâmplă de multe ori să ne pună să modificăm rata (n.r. la Noradrenalina), de exemplu, ei au dat pe 1. Când a venit ora de vizită de la 12.00 la 13.00, am dat-o înapoi, la 15, la 10, cu cât era la pacient (n.r. în foaia de observație).

În acest caz, două doctorițe sunt acuzate de omor cu premeditare, acuzație fără precedent în țara noastră în sistemul medical. iar două asistente sunt cercetate pentru mărturie mincinoasă. Anchetatorii verifică în acest caz în total 17 decese înregistrate în perioada 4-7 aprilie la secția de Terapie Intensivă de la Spitalul Pantelimon.

