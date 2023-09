Românii au o creativitate extraordinară și ajung să exceleze în străinătate, datorită unui mediu organizat. Angajații care lucrează în hotelurile și pensiunile de peste hotare sunt apreciați de colegi și de turiști pentru seriozitate. Acestea sunt afirmațiile directorului executiv al unui grup elvețian de educație și consultanță, profesor la Universitatea de Ospitalitate din Lausanne.

Deși nu există o astfel de școală în țara noastră, din ce în ce mai mulți români au povești de succes în lanțurile hoteliere și universitățile de profil cu renume în lume.

Cezara Scutari, jurnalist Digi24: Aș vrea să vă întreb care sunt calitățile și defectele angajaților români din hotelurile și pensiunile din străinătate?

Prof. dr. Ray Iunius: Noi avem o creativitate extraordinară, dar ne place un pic haosul. Într-o țară ca Elveția, de exemplu, Elveția excelează prin rigoare și organizare. Românii descoperă că sunt buni într-un mediu organizat. Dacă combină un pic de creativitate cu această organizare excelează. Românii în străinătate își fac treaba, îmi pare rău că o spun, cu mai multă seriozitate decât și-o fac aici. Tineri cu calificări, cu studii superioare, care în România nu au făcut mare lucru, în străinătate excelează într-un timp scurt și ajung în lumea academică.

Salariile românilor care lucrează în străinătate

Cezara Scutari, jurnalist Digi24: Care sunt salariile românilor care lucrează în străinătate, în hoteluri și pensiuni?

Prof. dr. Ray Iunius: În Elveția, în industria ospitalității, un salariu minim este de 2.400 franci. Pare mare pentru România, dar haideți să vedem cât este o asigurare privată, cât plătește o chirie.

Cezara Scutari, jurnalist Digi24: După modelul românului care a introdus în meniul restaurantului lui Donald Trump micii, care sunt alte exemple de inovații aduse de români în străinătate?

Prof. dr. Ray Iunius: Aș vrea să ne referim la lucruri mai puțin anecdotice, care sunt mituri de genul ăsta, cum era în anii '90. Vinurile noastre sunt nemaipomenite. De-abia acum începem să avem vinuri care sunt bune. Înainte, românilor le plăcea vinul mai dulce și mai fructat.

Români care au ajuns să aibă succes prin industria ospitalității

Cezara Scutari, jurnalist Digi24: Ne puteți da exemple de români care au ajuns să aibă succes prin industria ospitalității?

Prof. dr. Ray Iunius: Din păcate, în industria ospitalității nu am foarte multe povești de succes, pentru că, în primul rând, nu am avut o școală a ospitalității în care oamenii să meargă. Există o doamnă româncă, dar a făcut școala în străinătate și a ajuns în bord-ul unor lanțuri hoteliere importante. Sunt mândru cu colegul meu - trebuie să-l numesc - Răzvan Pîrjol, care a făcut școala în Elveția și e în albumul de 60 de personalități care au creat Glion-ul (n.r. - Glion Institute of Higher Education). La Universitatea Hotelieră din Lausanne sunt români care au ajuns.

Cezara Scutari, jurnalist Digi24: Ce exemple de bune practici ar putea să transmită românii colegilor lor rămași acasă, în hotelurile și pensiunile de aici?

Prof. dr. Ray Iunius: Primul lucru pe care îl vede orice român la colegul lui din străinătate este că a ajuns un profesionist. A fost obligat, ca să își țină locul de muncă. Dacă știi meserie, fără o atitudine corespunzătoare, nu poți. Respectul față de muncă este important. Eu spun de multe ori că în România muncești ca să trăiești, în Elveția trăiești ca să muncești.