Călătorie de coșmar pentru sute de călători care au fost nevoiți să aștepte trei ore într-o gară din Iflov, după ce locomotiva unui tren care mergea din București către Constanța a luat foc. Mecanicul a observat fumul, iar trenul a fost oprit într-o gară unde pasagerii au stat în soare și fără apă. În urma incidentului, nicio persoană nu a fost rănită.

La ora 11:30 am oprit la Brănești, am stat foarte puțin, și după aceea ne-am oprit. Peste jumătate de oră - o oră, a venit să ne anunțe cineva că locomotiva a luat foc. Trebuia să ajungem la 14:06 în Constanța. Aer deloc, apă nimic, nu ne oferă nimeni nimic. Este foarte cald, am ieșit toți din tren. Trenul este plin doar de copii, care majoritatea merg la festival, relatează un pasager care a fost în tren la momentul respectiv.

Editor : C.S.