Tatăl tinerei ucise în 2 Mai, după aducerea lui Vlad Pascu: "Am dorit de la prima înfăţişare să-l văd pe cel care mi-a omorât copilul"

Tatăl tinerei ucise în accidentul de 2 Mai, provocat de Vlad Pascu, a declarat joi, la Judecătorie Mangalia, unde are loc un nou termen în proces, că vrea să se uite în ochii celui care i-a omorât copilul, să vadă dacă are vreo remuşcare. El a mai afirmat că vrea ca noua judecătoare din dosar să judece corect şi să se aplice legea, să se schimbe încadrarea.

Vlad Pascu a fost adus cu duba la Judecătoria Mangalia și introdus în clădire astfel încât să fie protejat cât mai mult de camele de filmat ale jurnaliștilor prezenți.

După ce judecătoarea Ioana Ancuţa Popoviciu a fost recuzată, dosarul a fost preluat de Carmen Claudia Berevoescu, care este şi preşedinta Judecătoriei Mangalia. Termenul de joi ar fi trebuit să fie ultimul înainte de pronunţare, dar după ce a fost schimbată judecătoarea, rămâne de văzut dacă procesul va continua sau va fi reluat de la zero, scrie News.ro.

Tatăl tinerei moarte în accidentul de la 2 Mai, Cătălin Dragomir, a afirmat că doreşte să se uite în ochii lui Vlad Pascu.

„Am dorit de la prima înfăţişare să-l văd pe cel care mi-a omorât copilul. Nu ştiu dacă merită să îi transmit ceva. Nu, sincer, nu cred că merită. Absolut nimic. Dar vreau să-l văd în ochi. Vreau să-i văd ochii. Dacă are vreo remuşcare, dacă... orice”, a afirmat bărbatul.

El a adăugat că de la noua judecătoare îşi doreşte să aplice legea.

De asemenea, bărbatul a mai fost întrebat dacă doreşte ca procesul să fie luat de la început.

„Nu neapărat. Probele sunt depuse la dosar. Vreau să judece corect şi să se aplice legea, să se schimbe încadrarea, să nu-i mai spună avocaţii familiei Pascu, că nu pot să spun că ăsta micu are el avocaţii, nu, familia Pascu, ca să ne înţelegem, da? Să nu-i mai spună judecătoarei sau cine o fi magistrat, ”Vedeţi că dacă schimbaţi se bate cap în cap cu nu ştiu ce articol şi aşa mai departe”. Şi haideţi să ne reamintim că am spus-o de multe, de multe ori, n-a fost de vină doar doamna Ancuţa, că eu nu pot să-i spun judecător persoanei respective, şi doamna procuror, care am înţeles că era prin concediu, să vedem dacă apare”, a mai declarat bărbatul.

Accidentul din 2 Mai

În 19 august 2023, Vlad Pascu a condus un autoturism pe DN 39, iar în jurul orei 5.25, în apropiere de 2 Mai, a intrat într-un grup de pietoni. În urma impactului, doi tineri şi-au pierdut viaţa şi alţi trei au fost răniţi. Vlad Pascu a fugit de la locul accidentului şi a fost găsit apoi de poliţişti în Vama Veche.

Anchetatorii au stabilit că el se afla sub influenţa mai multor substanţe interzise, printre care cocaină, amfetamină şi metamfetamină.

Vlad Pascu a fost trimis în judecată, în luna octombrie, pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive.

