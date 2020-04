Tătaru, despre asistenta din Țăndărei: „Un sacrificiu suprem. A ieșit în prima linie, a tratat”

Trei cadre medicale din linia întâi au murit în urma infectării cu coronavirus. Cel mai recent caz este cel al unei asistente, care suferea de diabet, din Țăndărei, oraș introdus de autorități în carantină din cauza răspândirii noului virus. Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat la Digi24, că "orice cadru medical își asumă meseria pe care o are", iar femeia de 42 de ani a făcut sacrificiul suprem, "a ieșit în prima linie, a tratat".

Nelu Tătaru, ministrul Sănătății: "Orice cadru medical își asumă meseria pe care o are și nu cred că s-a gândit că are diabet. Nu a crezut că va fi cel ales de virus. A ieșit în prima linie, a tratat. Consider un sacrificiu suprem al unui om care și-a știut menirea. De asta am și spus: sunt oameni care au comorbidități și ar trebui în a doua linie, dar bănuiesc că aici a fost o decizie a cadrului medical și a managementului spitalului".

De asemenea, ministrul Sănătății a mai adăugat că medicii trebuie să fie atenți și să respecte precauțiile universale pentru a evita o creștere a deceselor în rândurile cadrelor medicale.

Nelu Tătaru, ministrul Sănătății: "Cadrele medicale reprezintă un punct viabil. Este vorba de un corp medical aflat în prima linie. E vorba de persoane care la început nu știau cu ce se confruntă, nu aveau echipamente, care în continuare poate au acea teamă de a lupta cu un dușman necunoscut. Dar pentru a nu avea aceste complicații trebuie să avem grijă de noi ca și personal medical. Trebuie să avem grijă de orice contact cu persoane sau suprafețe. Trebuie să avem grijă să păstrăm acele precauții universale. Trebuie să ne spălăm, să ne dăm cu biocid, trebuie să avem grijă unde ne ducem în spațiul nostru de odihnă, trebuie să avem grijă când revenim în spital.

Editor: I. I.