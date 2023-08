Ultimul cuvânt pe care a apucat să îl mai spună femeia ucisă în casă, în Timișoara. Mărturia vecinului care a văzut-o plină de sânge

O bătrână din Timișoara a fost ucisă cu bestialitate în propria locuință de un bărbat care ar fi intrat peste ea ca să o jefuiască. Vecinii au auzit strigătele disperate ale femeii și au chemat Poliția.

Femeia de 77 de ani s-a luptat cu atacatorul și a încercat să îl oprească. Anchetatorii l-au găsit în casă și pe agresor, leșinat.

Este a doua crimă care șochează Timișoara, în mai puțin de două luni. La sfârșitul lui iunie, doi bătrâni au fost uciși în propria locuință de un bărbat venit să-i jefuiască.

Bărbatul în vârstă 47 de ani a intrat în scara blocului, cel mai probabil profitând de neatenția unui locatar. A bătut la ușa femeii de 77 de ani și a vrut să intre în locuință. În acel moment, bătrâna s-a împotrivit, iar bărbatul a început să o lovească.

Nepoata femeii ucise: "Mai mult ca sigur că a urmărit-o, că altfel cum, intri așa, știi sigur că e o femeie singură. Cu ultimele puteri, femeia a reușit să iasă pe casa scării și să strige după ajutor, iar vecinii sunat la 112."

Vecin: "Eu am primit bătăi puternice în ușă, când m-am dus sus era plină de sânge, nu am intrat înăuntru și am chemat poliția și ea atâta spunea: ajutor".

Atât femeia cât și bărbatul au fost găsiți inconștienți.

Vecin: El era leșinat, și-ar fi revenit la un moment dat, dar nu a putut să plece.

Reporter: L-ați văzut pe individ?

Vecin: Am apucat să-l văd, dar era deja pe targă.

Suspectului i-au fost recoltate probe biologice, iar primele date confirmă că era băut. Femeia care a murit locuia singură de câțiva ani, după ce fiica ei se mutase în străinătate.

Surse din cadrul anchetei spun că suspectul este recidivist. Bărbatul este din Alba-Iulia și ar fi avut probleme cu legea atât în țară, cât și în străinătate.

