Un an de proteste în tăcere în fața sediului PSD din Sibiu

S-a împlinit un an de când protestatarii mişcării #văvedem din Sibiu au ieşit zilnic la ora 12:00 în fața sediului PSD pentru a-şi exprima nemulţumirile. Și astăzi, zeci de protestatari s-au aflat în faţa sediului PSD. Ei vor protesta azi timp de 12 ore. Mişcarea #văvedem din Sibiu a pregătit o proclamație prin care vor să arate cum și mai ales în ce și-au găsit motivația de a rezista un an întreg.

Radu Vancu, fondatorul mișcării, a spus la Digi24 că „a fost un an foarte lung”, iar cele 365 de zile „au părut peste 1.000, pentru că au fost foarte ăncărcate, foarte tensionate”.

„Pe măsură ce noi protestam, această alianță PSD-ALDE își urmărea scopurile, malformarea justiției și distrugerea statului de drept în România. După un an de zile, se vede că, deși nu a părut decât o iluzie, am reușit să-i oprim sau cel puțin să-i întârziem. OUG pe amnistie nu este dată, Europa s-a activat și le cere să se oprească, acum încearcă din nou să treacă OUG pe Codurile Penale. Alianța scoate Parlamentul din arhitectura democratică a României. Vom fi o țară care nu va fi guvernată din Parlament, ci de consiliul executiv PSD, deci o secție de partid”, a spus Radu Vancu.

Pe pagina de Facebook a comunităţii Vă vedem din Sibiu, oamenii au fost îndemnaţi să îşi aducă obiecte care amintesc de acţiunile începute în urmă cu un an, dar şi scaune şi haine groase pentru a rezista mai mult timp în stradă.

„Am fi vrut să spunem ca aniversăm 1 an, dar aniversările sunt despre sărbătoare, în timp ce protestul nostru este despre revoltă. Ne adunăm în ZLC în cea de-a 365-a zi de flashmob, încercând să reconstituim ziua de 11 decembrie 2017. Vă aşteptăm să veniţi cu obiecte care amintesc de protestele Va vedem din Sibiu, cu haine groase care să ţină de cald întreaga zi, scaune pliante, hrană pentru corp & suflet, în fine, tot ceea ce ne-a ajutat să ne organizăm & să rezistăm în acele zile de început”, scria luni pe pagina de Facebook.

Marţi, unii dintre participanţii la acţiune au avut steaguri tricolore, afişe cu mesaje precum "Dragnea = infractor", "Urăsc statul Dragnistan", iar la un moment dat s-a cântat "We will rock you". Numărul participanţilor fluctuează, în condiţiile în care la Sibiu ninge.

