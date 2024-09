Un bărbat din Târgu Mureș i-a dat un șut între picioare unui polițist. Profesia i-a agravat fapta și i-a mărit pedeapsa

Un instructor auto din Târgu Mureș, în vârstă de 65 de ani, a fost condamnat recent la 2 ani și 5 luni de închisoare cu suspendare după ce a provocat un accident, fiind beat la volan, și i-a dat un șut între picioare unui polițist. Bărbatul a susținut că a consumat 5 pahare de pălincă și o bere înainte să se urce în mașină și în timpul procesului a transmis că nu-și mai amintea de scandalul provocat.

Evenimentul a avut loc la finalul anului trecut. Din motivarea Judecătoriei Târgu Mureș, consultată de Digi24.ro, reiese că bărbatul avea, atunci, 65 de ani și era instructor auto.

Pe 20 noiembrie 2023, în jurul orei 17:00, bărbatul a provocat un accident ușor în timp ce conducea prin Târgu Mureș. Martorii susțin că acesta „prezenta o stare vădită de ebrietate, emana halenă alcoolică, era incoerent în vorbire și prezenta tulburări de echilibru”.

După ce a refuzat să sufle în etilotest, a fost dus la spital pentru analize. Acolo, bărbatul a început un adevărat scandal, după cum au subliniat și autoritățile. A hărțuit și jignit doctorițe și i-a numit „handicapați” pe polițiști.

„La un moment dat, inculpatul s-a întors înspre persoana vătămată (n.r. polițist) (...) fără ca acesta din urmă să îi spună sau să îi facă ceva, fiind o distanță de aproximativ 1,5 metri între cei doi şi a lovit-o cu piciorul drept în zona inghinală, de faţă aflându-se mai multe persoane, atât pacienți, cât și cadre medicale”, se arată în motivarea citată.

Polițistul a avut nevoie de aproape o săptămână de îngrijiri medicale și a rămas cu o vânătaie în zona scrotului, după cum a reieșit raportul de expertiză medico-legală.

Analizele au indicat că bărbatul a avut o concentraţie de peste 2.5 g/l alcool pur în sânge, instanța apreciind acest nivel drept „accentuat”.

În timpul audierilor, deși a recunoscut faptele, bărbatul a menționat că nu își amintea că s-a urcat beat la volan și că a provocat un scandal la spital. Își amintea doar că a băut 5 pahare de pălincă de 10 ml și o doză de bere în acea zi.

Bărbatul a fost condamnat pe 13 septembrie 2024, în primă instanță, la 2 ani și 5 luni de închisoare cu suspendare pentru ultraj și conducerea unor vehicule sub influența alcoolului.

Doar pentru lovirea polițistului, încadrată la ultraj, bărbatul ar fi primit un an și o lună de închisoare.

În plus, a fost obligat să plătească daune polițistului, să presteze muncă în folosul comunității și să frecventeze un program de reintegrare socială.

Efectele consumului de alcool la volan

Din datele Poliției Rutiere, culese pentru primele 5 luni ale anului 2024, reiese că zeci de persoane sunt prinse de polițiști după ce s-au urcat la volan fiind sub influența alcoolului. În total, în primele 5 luni ale anului, polițiștii au prins 11.662 de persoane.

CITEȘTE ȘI: Sondaj. Doi din 10 şoferi recunosc că au urcat băuţi la volan. 60% susţin că „nu erau beţi”

Românii se regăsesc printre cei mai mari consumatori de alcool din Europa. Un raport oficial arăta că există o predispoziție ridicată în rândul românilor pentru consumul excesiv față de alți europeni.

La nivel teoretic, intoxicația cu alcool duce la afectarea coordonării, neatenție, diminuarea nivelului de vigilență și amenzie, printre altele.

„O persoană aflată sub influenţa băuturilor alcoolice are o capacitate de reacţie şi concentrare mult diminuată, proporţional cu nivelul de alcoolemie din sânge, aspect care o împiedică să acţioneze cu promptitudine şi vigilenţă în cazuri care necesită o asemenea reacţie”, a notat și instanța în acest caz.

Instanța a mai arătat că puteau exista consecințe mult mai grave decât ce s-a întâmplat în realitate, în special din cauza faptului că bărbatul de 65 de ani nu își amintea nimic.

„Se mai are în vedere faptul că infracţiunea de conducere sub influenţa alcoolului este cu atât mai gravă cu cât se are în vedere profesia de instructor auto a inculpatului, acesta deţinând propria şcoală de şoferi, ocupaţia sa impunând un grad superior de cunoaştere a reglementărilor în vigoare în materia circulaţiei pe drumurile publice, dar şi conştientizarea necesităţii respectării lor”, se mai arată în motivarea citată.