Live TV

VIDEO Erou la 12 ani. Un băiat din Tulcea și-a salvat frații și prietenul de câini

Data publicării:
jandarmi pe strada
Foto: Jandarmeria Română

Un băiat de 12 ani din județul Tulcea și-a salvat frații și prietenul de niște câini agresivi. Băiatul a sunat la 112, iar o echipă de jandarmi le-a venit în ajutor.

tulc

Incidentul a avut loc la ieșirea din localitatea Sarichioi, în apropierea lacului Razelm. Copiii s-au speriat de apariția unor câini agresivi și s-au ascuns în stuf, la marginea lacului.

Victor a sunat 112 și a explicat ce au pățit. Jandarmii tulceni au ajuns la fața locului și i-au găsit pe cei patru copii speriați și înfrigurați.

Toți au fost transportați cu autospeciala și încredințați familiilor.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Medici în secția de terapie intensivă și pe holul spitalului.
1
Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd...
Donald Trump (stânga) și Gustavo Petro (dreapta)
2
După ce a amenințat Columbia cu acțiuni militare, Donald Trump spune acum că „așteaptă cu...
exercitiu-nato-Sea-Shield-24-map
3
Schimbare de comandă în Marea Neagră: România cedează Turciei conducerea grupului naval...
U.S. Coast Guard capturare petrolier marinera
4
„Să scufundăm nave americane”. Duma de Stat cere lovirea Europei cu rachete Oreșnik după...
trump groenlanda
5
În timp ce SUA își îndreaptă atenția spre Groenlanda, Europa are șansa de a transforma o...
Haosul continuă! A demisionat fără regrete, după ce a readus România în TOP: "Nu mai puteam lucra în acel mediu!"
Digi Sport
Haosul continuă! A demisionat fără regrete, după ce a readus România în TOP: "Nu mai puteam lucra în acel mediu!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
WhatsApp Image 2026-01-09 at 09.03.49
Vreme severă în 15 județe și București: pompierii au evacuat locuințe, înlăturat copaci căzuți și salvat persoane blocate în zăpadă
jandarmi gresie
Jandarmeria: imaginile cu jandarmi care pun gresie sunt făcute cu AI. Sindicatul care a postat fotografia anunțase că e „reconstituire”
jandarmeria română
Jandarmi transformați în faianțari. Subofițeri din Constanța acuză conducerea că îi obligă să monteze gresie în unitate
NATO Exercises Take Place In Poland
Mesaj Ro-Alert în Tulcea, după ce MApN a detectat drone rusești în apropierea graniței. Avioane F-16, ridicate în aer
Avioane F-16
Atac cu drone în Ucraina, la granița cu România. Armata a ridicat în aer avioane F-16. Mesaj RO-Alert, emis. Reacția lui Radu Miruță
Recomandările redacţiei
evolutie-economie-ilustratie-1536x866
Ce îi așteaptă pe români în 2026. Stolojan: „Nu trebuie să dăm...
Marco Rubio, US secretary of state, from left, US President Donald Trump, and Pete Hegseth, US secretary of defense, during a news conference at the Mar-a-Lago Club in Palm Beach, Florida, US, on Saturday, Jan. 3, 2026. President Nicolas Maduro has been c
Ce a răspuns Trump când a fost întrebat de un reporter dacă l-ar...
Large Winter Storm Brings Rare Snowfall To Large Swath Of Southern States
Val de aer polar peste România. Temperaturile vor fi mai scăzute...
Vladimir Putin și Donald Trump.
Semnalul că SUA sunt gata să împartă lumea. Expert: „Acum Putin poate...
Ultimele știri
Fondatorul Microsoft, Bill Gates, i-a dat fostei soții Melinda 8 miliarde de dolari, la cinci ani de la divorț
Reuniune ONU după ultimele atacuri ale Moscovei în Ucraina. „Rusia a atins un nou nivel îngrozitor al crimelor de război”
O capitală europeană ia în considerare sistemul „comunist” par-impar. Mașinile ar putea circula doar din două în două zile
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața lor se schimbă din 9 ianuarie 2026. Venus și Jupiter aduc iubire și armonie pentru trei zodii
Cancan
Călin Donca, descalificat de la Survivor 2026? 'Mi-ai stricat casa!' Altercație fizică violentă cu Cristi...
Fanatik.ro
Topul tenismenilor care și-au pierdut averile. ”Copilul de suflet” al lui Ion Țiriac a risipit aproape 150 de...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Daniela Silivaș, singura gimnastă din România medaliată la toate probele la o ediție a...
Adevărul
Vacanță cu peripeții. Șocul unor români când au descoperit că nu pot intra în hotelul unde au făcut rezervarea
Playtech
Elena Udrea, de nerecunoscut! Schimbarea făcută de fostul ministru după sărbători, nu ai mai văzut-o aşa
Digi FM
A vrut să înceapă 2026 mai frumoasă, dar și-a lăsat fiica orfană. O influenceriță de 38 de ani a murit după o...
Digi Sport
Franţa a reacționat rapid. Macron a luat decizia instant, după anunțul făcut de Trump
Pro FM
Veronica Berti, imagini rare de la petrecerea de Revelion. Cum a sărbătorit trecerea dintre ani alături de...
Film Now
Demi Moore, adevărul despre ritualul pe care l-a avut cu fostul său soț, Bruce Willis: „A continuat să facă...
Adevarul
Jafuri în serie cu un Porsche: un român este acuzat că a jefuit 10 supermarketuri într-o singură zi. Ce...
Newsweek
Casa de Pensii refuză creșterea punctajelor cu 50% pentru pensionarii cu grupe. Înalta Curte: E obligatorie
Digi FM
Ce experiență a avut Mihai Albu după ce a ales să meargă la munte cu trenul, nu cu mașina: „Am scăpat de...
Digi World
Ai mâncat prea mult? Patru băuturi care îți pot calma rapid stomacul
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Mickey Rourke, decizie neașteptată după ce s-a aflat că are probleme cu banii. Managerul lui: „Vrea să fie...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...