VIDEO Erou la 12 ani. Un băiat din Tulcea și-a salvat frații și prietenul de câini

Un băiat de 12 ani din județul Tulcea și-a salvat frații și prietenul de niște câini agresivi. Băiatul a sunat la 112, iar o echipă de jandarmi le-a venit în ajutor.

Incidentul a avut loc la ieșirea din localitatea Sarichioi, în apropierea lacului Razelm. Copiii s-au speriat de apariția unor câini agresivi și s-au ascuns în stuf, la marginea lacului.

Victor a sunat 112 și a explicat ce au pățit. Jandarmii tulceni au ajuns la fața locului și i-au găsit pe cei patru copii speriați și înfrigurați.

Toți au fost transportați cu autospeciala și încredințați familiilor.

Editor : M.B.