VIDEO Erou la 12 ani. Un băiat din Tulcea și-a salvat frații și prietenul de câini Data publicării: 10.01.2026 09:10 Foto: Jandarmeria Română Un băiat de 12 ani din județul Tulcea și-a salvat frații și prietenul de niște câini agresivi. Băiatul a sunat la 112, iar o echipă de jandarmi le-a venit în ajutor. tulcIncidentul a avut loc la ieșirea din localitatea Sarichioi, în apropierea lacului Razelm. Copiii s-au speriat de apariția unor câini agresivi și s-au ascuns în stuf, la marginea lacului.Victor a sunat 112 și a explicat ce au pățit. Jandarmii tulceni au ajuns la fața locului și i-au găsit pe cei patru copii speriați și înfrigurați.Toți au fost transportați cu autospeciala și încredințați familiilor.