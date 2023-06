Viitorul ministru al Agriculturii nu știe cât este salariul minim net în Agricultură. Colegii au încercat să-l ajute pe Florin Barbu și i-au șoptit ca unui școlar la examen. Acesta însă tot nu a reușit să dea un răspuns corect. Florin Barbu îl va înlocui pe Petre Daea la Agricultură. Nu are pregătire în acest domeniu. Potrivit declarației de avere a câștigat aproape 15.000 de lei la un joc de noroc, iar presa scrie că și-ar fi „ascuns averea”. Pe numele părinților pensionari apăreau terenuri de 500.000 de euro.

Jurnalist: Cât este salariul în Agricultură acum?

Florin Barbu: 3050

Jurnalist: Cât este net?

Florin Barbu: 2250

Jurnalist: E 2362. Dar ce se exclude din acest salariu?

Florin Barbu: Haideți să vorbim de Agricultură, nu vorbim de partea economică

Florin Barbu a primit miercuri aviz pozitiv din partea comisiilor de specialitate reunite ale Parlamentului, cu 29 de voturi „pentru”, 7 voturi „împotrivă” şi nicio abţinere. Dezvoltarea agriculturii, reabilitarea sistemului de irigaţii, protejarea fermierilor români şi a Româniiei sunt „cuvintele cheie ale următoarelor luni”, a susţinut acesta în comisiile de specialitate ale Parlamentului, potrivit Agerpres.

„Cred că cel mai important lucru este să continuăm ce am început aici, în Comisia de agricultură, şi mi-aş dori foarte mult să colaborăm, ca până acum. Ca priorităţi în Programul de Guvernare, cel mai important lucru este absorbţia fondurilor europene alocate prin Programul Naţional Strategic, creşterea suprafeţelor agricole, continuarea investiţiilor prevăzute în Programul naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii. Ştiţi foarte bine, am fost directorul general al Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare o perioadă de 7 ani şi cred că am pornit cel mai ambiţios program de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii, lucru care s-a realizat aici, în Parlamentul României (...) în perioada în care domnul ministru Daniel Constantin a venit în Parlament şi am aprobat cel mai important program de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii. Voi stărui foarte mult pe acest program de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii şi orice modificare pe care trebuie s-o mai facem la această lege, vă promit că voi veni aici”, a spus Barbu.

Acesta a adăugat că este convins că suprafaţa de două milioane de hectare trecută în Programul de reabilitare a infrastructurii principalei de irigaţii va fi realizată. „Sunt convins că suprafaţa de două milioane de hectare trecută în Programul de reabilitare a infrastructurii principalei de irigaţii şi prin studiul pe care eu l-am lăsat când am plecat de la ANIF, făcut în colaborare cu Institutul de Proiectare, privind extinderea pe o suprafaţă de încă 600.000 de hectare, sunt sigur că în anul următor vom realiza acest program de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii”, a explicat el.

În ceea ce priveşte infrastructura secundară de irigaţii, Barbu a spus că în Programul Naţional Strategic este alocată o sumă de 500 de milioane de euro, iar în perioada următoare va fi lansat ghidul pentru organizaţiile de udături ca să acceseze aceste fonduri europene.

„Mai mult, în funcţie de resursele financiare ale Ministerului de Finanţe şi în discuţia pe care voi avea-o cu domnul premier, încerc să lansez şi un program pe fiecare fermă pentru achiziţionarea de instalaţii de irigat, astfel încât să putem închide aceşti ciclu: infrastructură principală de irigaţii, infrastructură secundară şi echipamente pentru ca apa să ajungă la plante atunci când deficitul în sol este foarte mare. Mai mult, am insistat la Comisia Europeană, care la un moment dat ne spunea că apa gratuită pe canale este un ajutor de stat, am mers în faţa oficialilor europeni, i-am convins că apa gratuită nu este un ajutor de stat şi i-am convins că apa gratuită pe canale este viitorul agriculturii româneşti ca prioritate”, a adăugat Florin Barbu.

